«Жена плачет»: Сарик Андреасян привез Лизу Моряк и новорожденную Шарлиз домой

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Телеграм @sarik_i_moryak)
10 мая в звездной семье режиссера и актрисы случилось пополнение. Лиза Моряк родила Сарику Андреасяну дочь, которую назвали Шарлиз.
Сегодня режиссер привез супругу и новорожденную дочь домой. Андреасян показал ролик с выписки из роддома. В кадре у актрисы глаза на мокром месте, малышку кутают в мягкое белое одеяло.
Поклонники супругов обрадовались такому значимому событию.
Стоит напомнить, что режиссер и актриса уже воспитывают двухлетнюю дочь Элизабет. Для Лизы новорожденная девочка стала вторым ребенком, а у Сарика есть сыновья Марк и Мартин от прошлого брака с бренд-шефом Аленой.
Читайте также:
Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки
Натали снялась в маленьком черном платье
Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде
«Выписываемся! Жена плачет от радости! Это все прекрасно! Фотографии и видео с выписки будут позже! Теперь надо транспортироваться домой», — подписал публикацию Сарик.
Поклонники супругов обрадовались такому значимому событию.
«Я вместе с вашей женой плачу. Это очень трогательный момент»; «Поздравляем вашу семью. Здоровья вам, счастья»; «Такое ощущение, что я вместе с вами родила. Поздравляю. Любви и счастья вашему дому», — подчеркнули фолловеры.
Стоит напомнить, что режиссер и актриса уже воспитывают двухлетнюю дочь Элизабет. Для Лизы новорожденная девочка стала вторым ребенком, а у Сарика есть сыновья Марк и Мартин от прошлого брака с бренд-шефом Аленой.
Читайте также:
Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки
Натали снялась в маленьком черном платье
Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде
Ольга Енгалычева