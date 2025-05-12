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«Жена плачет»: Сарик Андреасян привез Лизу Моряк и новорожденную Шарлиз домой

Лизу Моряк и новорожденную дочь Сарика Андреасяна выписали из роддома
Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Телеграм @sarik_i_moryak)

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Телеграм @sarik_i_moryak)

10 мая в звездной семье режиссера и актрисы случилось пополнение. Лиза Моряк родила Сарику Андреасяну дочь, которую назвали Шарлиз.
Сегодня режиссер привез супругу и новорожденную дочь домой. Андреасян показал ролик с выписки из роддома. В кадре у актрисы глаза на мокром месте, малышку кутают в мягкое белое одеяло.

«Выписываемся! Жена плачет от радости! Это все прекрасно! Фотографии и видео с выписки будут позже! Теперь надо транспортироваться домой», — подписал публикацию Сарик.

Поклонники супругов обрадовались такому значимому событию.

«Я вместе с вашей женой плачу. Это очень трогательный момент»; «Поздравляем вашу семью. Здоровья вам, счастья»; «Такое ощущение, что я вместе с вами родила. Поздравляю. Любви и счастья вашему дому», — подчеркнули фолловеры.

Стоит напомнить, что режиссер и актриса уже воспитывают двухлетнюю дочь Элизабет. Для Лизы новорожденная девочка стала вторым ребенком, а у Сарика есть сыновья Марк и Мартин от прошлого брака с бренд-шефом Аленой.

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#роддом
#ребёнок
#актриса
#режиссёр
Невестка Валерии эмоционально высказалась о цвете глаз новорожденного сына: «Вот это классную лотерею он поймал»
Лиана Шульгина заявила. что у ее новорожденного сына будут синие глаза
12 мая 2025, 22:31

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Недавно блогер Лиана Шульгина стала мамой во второй раз. Невестка Валерии рассказала, что медик сообщил ей будущий цвет глаз новорожденного Мирона.
Шульгина подробно рассказывала поклонникам о том, как проходили роды. Девушка выбрала больницу в столице, где она находилась в отдельной палате с джакузи и оборудованием для КТГ. Муж Лианы был рядом с возлюбленной весь процесс.

Блогер продолжает делиться новостями о малыше. Сегодня выяснилось, что к звездной семье приходил доктор, который обследовал ребенка. Невестка Валерии эмоционально рассказала радостную новость.

«Сегодня к Мирону приходил врач. У него будут синие глаза... Это просто моя мечта, всю беременность ходила и думала об этом, но надежды было мало, потому что у меня у самой один глаз почти карий», — откровенничала Лиана.

Подписчики поздравили Шульгину.

«Вот это классную лотерею он поймал», «Да, у вас в семье, конечно, много кареглазых, хорошо, что Мирон разбавит», «Хочется так уже взглянуть на Мирошу», — написали поклонники.

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Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки

Натали снялась в маленьком черном платье

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#глаза
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#беременность
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Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки
Экс-супруга Галустяна ответила на слухи о разводе из-за его беременной визажистки
12 мая 2025, 21:56

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)

После того, как Михаил Галустян и его теперь уже бывшая жена объявили о разводе после 18 лет брака, далеко не все поклонники поверили, что расставание было тихим и мирным. А вскоре общественность и вовсе заговорила о новом романе юмориста.
Дело в том, что его незамужняя визажистка Милена практически в это же время объявила о беременности, не назвав отца ребёнка. При этом Галустян нередко появлялся в её сторис и постах в личном блоге.

Виктория Галустян прокомментировала эти слухи и высказалась о разводе.

«Никто никого не предавал и не бросал – это совместное решение. <…> Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушёл к другой. Это не так», – высказалась бывшая жена артиста в личном блоге.
Виктория также добавила, что Михаил остаётся прекрасным отцом для их дочерей Вики и Элины. Также между бывшими супругами не осталось обид и неразрешённых финансовых вопросов.

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Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#ребёнок
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#отношения
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#шоу-бизнес
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Натали снялась в маленьком черном платье
12 мая 2025, 21:54

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)

Певица Натали устроила фотосессию в черном полупрозрачном платье. В своем блоге она заявила, что это первая студийная фотосессия за пять лет.
Исполнительница хитов «Ты такой» приняла участие в профессиональной фотосессии. Съемка была в студии со светлыми стенами и большими окнами.

Певица позировала на белом фоне. Натали уложила светлые волосы мягкой волной. Визажист сделал артистке естественный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой.

Перед объективом камеры Натали появилась в черном полупрозрачном платье с кружевами. Наряд полностью открывал плечи и спину исполнительницы, Натали дополнила образ черными каблуками.

Артистка уточнила, что уже пять лет не устраивала студийных фотосессий. Натали также поблагодарила фотографа и стилиста.

Ранее певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.

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#артист
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#стилист
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде
12 мая 2025, 21:30

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы на курорте.
Звезда сериала «Закрытая школа» обрел гармонию в союзе с Брутян. Пара воспитывает общего сына Микаэля. Прилучный уточнил, что благодаря Зепюр вся семья чувствует себя счастливой. Сегодня влюбленные отпраздновали кожаную свадьбу.

Звезда комедии «Неприличные гости» показали кадры с памятного дня. 28-летняя актриса опубликовала черно-белое романтическое видео со дня бракосочетания, где пара танцевала.

«12 мая — кожаная свадьба. Три года как кожаное кресло: уютно, удобно, уже свое. Люблю тебя до Луны и обратно. Дальше — только круче!», — отметил Павел.

Подписчики поздравили супругов с годовщиной свадьбы.

«Всегда будьте такими счастливыми», «За вашими плечами уже три года совместной жизни, состоящих из счастья и радости, препятствий и трудностей, совместного смеха и слез. И все это вы прошли вместе, держась за руки», «Лучшая пара во всем мире, любите и будьте счастливы вечно», «Взаимообожания», — подчеркнули поклонники.

В этот раз актеры и их дети поехали в Таиланд. Влюбленные, держась за руки, показали, как прогуливаются по улицам за границей и катаются на лодке. Прилучный снял эффектные кадры с Брутян, которая в белой косынке, топе и длинной юбке из легкой ткани сидела на берегу Тихого океана. С Зепюр и Павлом отправился отдыхать и сын актера от Агаты Муцениеце.

Тимофей, который теперь живет с отцом, держал Брутян за руку.

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Дочь Волочковой привезла новоиспечённого мужа в особняк матери на Рублёвке
12 мая 2025, 21:19

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)

Две недели назад Анастасия Волочкова выдала замуж единственную дочь. 19-летняя Ариадна стала женой бизнесмена Никиты Григоряна.
Долгое время обсуждалось, что между балериной и новоиспечённым зятем сложились далеко не хорошие отношения. Незадолго до свадьбы Волочкова нелестно высказалась в адрес молодого человека, а на самом торжестве якобы поругалась с ним, поэтому уехала первая.

Однако артистка уверяет, что это всё слухи. По её словам, ей пришлось уехать рано, поскольку на следующей день у неё был запланирован концерт. Также Анастасия заявила, что у неё с Никитой выстроились хорошие отношения.

Накануне Ариадна с мужем приехали в гости к Волочковой, в её особняк на Рублёвке. Они ещё раз отметили свадьбу, но уже в более домашней обстановке.

«Вчера она с Никитой и друзьями приезжали в гости, чтобы отметить в домашней обстановке», – рассказала балерина в личном блоге.
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