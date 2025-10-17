«Сырники действительно отличные»: Юлия Высоцкая рассказала о первых выпусках «Едим дома!»

17 октября 2025, 19:52

Юлия Высоцкая вспомнила, как снимались первые выпуски программы «Едим дома!»

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Знаменитая телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась воспоминаниями о первых выпусках своей легендарной программы «Едим дома!».





В интервью журналу Соловей она рассказала, что фирменные сырники, которые готовила в эфире, были по-настоящему вкусными — не для камеры, а для гостей.





«Это было много лет назад. Тогда мы выпускали живую программу. Вообще-то, сырники действительно отличные: сверху — карамельная хрустящая корочка, внутри — нежный, текучий творожный крем», — призналась Высоцкая.