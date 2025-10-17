«Сырники действительно отличные»: Юлия Высоцкая рассказала о первых выпусках «Едим дома!»
Юлия Высоцкая вспомнила, как снимались первые выпуски программы «Едим дома!»
Знаменитая телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась воспоминаниями о первых выпусках своей легендарной программы «Едим дома!».
В интервью журналу Соловей она рассказала, что фирменные сырники, которые готовила в эфире, были по-настоящему вкусными — не для камеры, а для гостей.
«Это было много лет назад. Тогда мы выпускали живую программу. Вообще-то, сырники действительно отличные: сверху — карамельная хрустящая корочка, внутри — нежный, текучий творожный крем», — призналась Высоцкая.Телеведущая отметила, что «живая» атмосфера программы — без сценариев, поваров и консультантов, подстраховывающих ведущую — стала одной из причин её популярности. По словам Юлии, именно ошибки, смех и аромат настоящей домашней кухни делали шоу любимым у зрителей и создавали особое ощущение близости.
Высоцкая также подчеркнула, что тогда всё было искренне и неподготовленно, что, по её мнению, и помогло «Едим дома!» стать одной из самых узнаваемых кулинарных программ на российском телевидении.