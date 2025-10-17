Скандальный коуч Алекс Лесли прокомментировал запрет своих курсов
Скандально известный коуч и автор курсов по отношениям Алекс Лесли отреагировал на решение российских властей запретить продажу его обучающих программ. В беседе с изданием Super он заявил, что подобные меры уже не способны остановить распространение его контента.
«Для того, чтобы действительно запретить Алекса Лесли, им придётся уничтожить всех пиратов, которые больше всего вложились в моё распространение за 20 лет. И пиратят с невероятной скоростью и мои тренинги, и книжки», — заявил Лесли.По традиции он не обошёлся без провокаций и сарказма. Коуч отметил, что предпочёл бы спорить с критиками «в кровати», но, как выразился сам, «на пожилых оппоненток времени не остаётся — слишком много конкурентных 20-летних девушек».
Ранее стало известно, что продажа курсов Алекса Лесли в России официально запрещена. Сам Лесли находится за пределами страны и заочно арестован решением Тверского суда. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера. В розыск он был объявлен Министерством внутренних дел РФ.