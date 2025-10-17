Скандальный коуч Алекс Лесли прокомментировал запрет своих курсов

17 октября 2025, 19:42

Алекс Лесли отреагировал на запрет продажи своих курсов в России

Алекс Лесли (Фото: Telegram / @alexlesleynew)

Скандально известный коуч и автор курсов по отношениям Алекс Лесли отреагировал на решение российских властей запретить продажу его обучающих программ. В беседе с изданием Super он заявил, что подобные меры уже не способны остановить распространение его контента.







«Для того, чтобы действительно запретить Алекса Лесли, им придётся уничтожить всех пиратов, которые больше всего вложились в моё распространение за 20 лет. И пиратят с невероятной скоростью и мои тренинги, и книжки», — заявил Лесли.