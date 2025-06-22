Жена Джастина Бибера Хейли сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
Супруга Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер, сняла обручальное кольцо на фоне последних слухов о расставании пары. Еще недавно звезды стали родителями, но, похоже, даже ребенок не может спасти эти отношения.
Слухи о разводе периодически появляются в сети уже несколько лет. Особенно они обострились в последнее время. Фанаты практически уверены в скором расставании пары.
Хейли провела последние выходные в компании своих подруг, с которыми отдыхала в Нью-Йорке. Когда девушка шла на ужин, но папарацци заметили на ее правой руке отсутствующее обручальное кольцо. При этом сами звезды пока никак не комментировали слухи о разводе.
Поводом для слухов о расставании стали многочисленные публикации в сети, которые были весьма не однозначными. Как пишет Starhit, Джастин Бибер опубликовал фотографию с дорогими часами и подписью: «отец, с которым не стоит шутить». Хейли прокомментировала этот пост так: «День отца — отстой». До этого подобное высказывание сделал сам Джастин, сказав: «Люблю вас, мамы, но День матери — отстой».
К тому же певец в одном из постов заявил, что модель ему изменяла, но вскоре удалил данное сообщение. При этом публикация все-таки стала скандалом.
«Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому», — написал тогда Джастин.
На фоне этого фанаты обратили внимание и на неадекватное поведение исполнителя. Он признавался в своих проблемах с гневом и в том, что он сломлен. К тому же Джастин написал: «Я люблю тебя» в комментарии под фото 17-летней актрисы Ариане Гринблатт. Последняя очень похожа на бывшую Бибера — Селену Гомес.