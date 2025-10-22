Достижения.рф

«Я пока красивая, молодая»: Люся Чеботина прокомментировала критику поэта Резника

Люся Чеботина ответила на критику Резника за откровенное платье
Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина прокомментировала реакцию поэта Ильи Резника, которому не понравилось её откровенное платье на творческом вечере. Об этом сообщает Super.



Артистка появилась в длинном чёрном наряде с глубоким декольте, исполнив песню «Кабриолет».

Резник посчитал образ певицы неподходящим для мероприятия, однако Чеботина отметила, что платье выбрала осознанно — оно уже использовалось для выступления на «Новой волне» и полностью соответствовало формату.

«Но мне кажется, я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой, было бы странно всё время появляться в брючных костюмах и с галстуками», — подчеркнула певица, добавив, что чувствует себя уверенно в любом образе.

