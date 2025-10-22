«Я пока красивая, молодая»: Люся Чеботина прокомментировала критику поэта Резника
Люся Чеботина ответила на критику Резника за откровенное платье
Певица Люся Чеботина прокомментировала реакцию поэта Ильи Резника, которому не понравилось её откровенное платье на творческом вечере. Об этом сообщает Super.
Артистка появилась в длинном чёрном наряде с глубоким декольте, исполнив песню «Кабриолет».
Резник посчитал образ певицы неподходящим для мероприятия, однако Чеботина отметила, что платье выбрала осознанно — оно уже использовалось для выступления на «Новой волне» и полностью соответствовало формату.
«Но мне кажется, я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой, было бы странно всё время появляться в брючных костюмах и с галстуками», — подчеркнула певица, добавив, что чувствует себя уверенно в любом образе.