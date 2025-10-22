«Любит меня настолько»: Дина Аверина поделилась откровением о муже

22 октября 2025, 23:11

Дина Аверина призналась, что участие в реалити-шоу далось ей нелегко

Дина Аверина и Владимир Соловьёв (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Олимпийская чемпионка по гимнастике Дина Аверина рассказала о трудностях участия в реалити-шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом сообщает Super.





По словам спортсменки, самые большие испытания для неё связаны с питанием — организм тяжело реагирует на местную еду, что осложняет съёмочный процесс.



Дина отметила, что участие с сестрой Ариной было бы интересным опытом, но сейчас она сосредоточена на совместных проектах с мужем Владимиром Соловьёвым — пара снимается в шоу на Бали.



Гимнастка также поделилась, что супруг всегда рядом и очень поддерживает её.





«Он оберегает и любит меня настолько… Он боится, вдруг что-то со мной не так. Если даже всё хорошо, он очень переживает», — призналась Аверина.