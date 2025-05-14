«Невозможно понять вообще»: Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Евгенией Добровольской в ее последнем фильме

Ирина Старшенбаум (Фото: Instagram* @starshenbaum)
Ирина Старшенбаум с восхищением рассказала о работе с Евгенией Добровольской в фильме «Туда», назвав ее великой актрисой. Съемки роуд-муви стали одной из последних глав в карьере Добровольской, ушедшей из жизни в январе 2025 года.
Евгения Добровольская, скончавшаяся в возрасте 60 лет от рака, сыграла в фильме «Туда» маму главного героя — таксиста Вадима. Его воплотил Петр Федоров. Ирина Старшенбаум исполнила роль Веры, девушки, которую герой везет из Москвы в Уфу.
На премьере картины Ирина, едва сдерживая слезы, поделилась, что работа с Добровольской стала для нее честью. Несмотря на тяжелую болезнь, Евгения оставалась профессионалом. Актриса призналась, что по Добровольской не было понятно, насколько серьезно та больна.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
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На премьере картины Ирина, едва сдерживая слезы, поделилась, что работа с Добровольской стала для нее честью. Несмотря на тяжелую болезнь, Евгения оставалась профессионалом. Актриса призналась, что по Добровольской не было понятно, насколько серьезно та больна.
Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Удивительно, что великие актрисы, какой являлась, конечно же, она, в любом состоянии делают свою работу безупречно. Невозможно понять вообще, что что-то не так. В общем, я очень часто вспоминаю эти дни с большой любовью и благодарна за то, что в моей жизни они были», — передает слова Старшенбаум издание «The Voice».Петр Федоров также отметил, что рак не повлиял на мастерство Добровольской. С ней было невероятно комфортно работать, «никакая болезнь не накладывала отпечаток».
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
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Мария Моисеева