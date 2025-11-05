NEWS.ru запустил проект «Звезды в кокошниках»

05 ноября 2025, 11:15

Фото: iStock/jenyhanter

В рамках проекта «Звезды в кокошниках» певицы Татьяна Терешина и Анна Калашникова, а также актриса Елена Князева примерили на себе традиционный головной убор. Каждая из участниц перевоплотилась в современных сказочных царевен — героинь, для которых кокошник стал главным элементом образа.





Терешина в беседе с NEWS.ru отметила, что носила кокошники еще 20 лет назад — в клипе на песню «Радио Га-Га-Га». По словам певицы, интерес к русской культуре сегодня возвращается в новом, творческом формате.



Елена Князева подчеркнула, что мода на кокошники вышла за пределы России.





«Но сейчас даже западные блогеры с такой охотой, с таким огромным желанием снимаются в исконно русских образах с кокошниками. Тренд на кокошники нужный, важный не только для России как носительницы такой культуры, но для всех людей, которые поддерживают Россию, все русское», — сказала звезда.