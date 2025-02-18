«Забрал шторы вместе с карнизами»: Рапунцель показала состояние квартиры, оставленной Дмитриенко ей и дочкам

Ольга Рапунцель (Фото: ВКонтакте @olyarapunzel.official
Звёзды реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко прожили в браке пять лет и воспитывали двух дочерей — Софию и Василису. Затем пара рассталась, причём со скандалами и взаимными упрёками, а теперь продолжает делить жильё.
По решению суда квартира, в которой жили супруги, в равных долях принадлежит им обоим. После развода дети остались с матерью, а Ольга предпочла уехать вместе с ними в съёмную квартиру. Дмитрий же остался и вскоре привёл в бывшее семейное гнёздышко новую пассию. Через два года мужчина решил съехать, а Рапунцель поехала посмотреть, в каком состоянии бывший муж оставил ей и дочкам жильё. Женщина была немало удивлена, причём неприятно.
Она показала фотографии разорённой квартиры, добавив, что Дмитрий увёз всю мебель, бытовую технику и даже столовые приборы. Из ванной исчезли шкафчики вместе с её косметикой, которая там хранилась. Не пощадил Дмитриенко и детскую комнату. Она также осталась без штор и карнизов. Кроме того, он зачем-то срезал ремни с детского автомобильного кресла.
Она также добавила, что экс-супруг «забыл» оплатить коммунальные услуги и оставил ей долги за полгода. Женщина намерена через суд добиваться, чтобы доля Дмитрия в квартире была разделена поровну между Софией и Василисой, их дочками.
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«Он снял шторы вместе с карнизами, забрал роутер, плафоны и люстры. Пострадал даже шкаф! Он снял с него дверцы, прихватив и металлические держатели», — негодовала Ольга.
Она показала фотографии разорённой квартиры, добавив, что Дмитрий увёз всю мебель, бытовую технику и даже столовые приборы. Из ванной исчезли шкафчики вместе с её косметикой, которая там хранилась. Не пощадил Дмитриенко и детскую комнату. Она также осталась без штор и карнизов. Кроме того, он зачем-то срезал ремни с детского автомобильного кресла.
«Это он мстит мне таким образом. Два года назад мы с мамой приехали и забрали холодильник, подаренный бабушкой, телевизор и микроволновку, которые сама покупала. А бывший муж потом кричал на весь свет, что я его ограбила. Непорядочно! В отличие от него, я же не оставила ему голые стены, как он нам с дочками», — с возмущением написала Рапунцель.
Она также добавила, что экс-супруг «забыл» оплатить коммунальные услуги и оставил ей долги за полгода. Женщина намерена через суд добиваться, чтобы доля Дмитрия в квартире была разделена поровну между Софией и Василисой, их дочками.
«Я скажу так, нормальный мужик обязан оставить все детям и не заниматься дележкой. Женщины не совершайте моих ошибок. Я далеко не дура, но я подумать не могла, что он может так с нами поступить», — заключила Рапунцель.
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Александр Бойцов