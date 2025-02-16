«Забыл заплатить коммуналку и подал на уменьшение алиментов»: Рапунцель разнесла Дмитренко

Ольга Рапунцель (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
Блогер Ольга Рапунцель «разнесла» своего экс-возлюбленного Дмитрия Дмитренко, напомнив ему о невыплаченном долге за коммуналку и об алиментах. Как пишет StarHit, пара разошлась два года назад, но суды между молодыми людьми продолжаются.
«…От своей обиды он забыл заплатить коммуналку. Решил долг за полгода оставить мне, подал на уменьшение алиментов своим же детям, а на днях у меня снова будет суд. Когда же ты будешь счастлив?» — спросила Рапунцель.Дмитренко в свою очередь утверждает, что предпринимает попытки наладить контакты с бывшей и добросовестно выплачивает средства.
«Дочками постоянно шантажирует, слухи распускает», — считает Дмитренко.
У Рапунцель и Дмитренко две дочери: Василиса и Софья. Звезды телестройки «Дом-2» были вместе шесть лет, затем расстались с громким скандалом.
Ранее стало известно, как актриса Юлия Снигирь ответила артисту Юре Борисову на его намек на старость.
Читайте также:
«Гениально вставил эпизод»: Чурикова об уходе Гагариной из шоу «Голос»
«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире
Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой
*Запрещен в РФ
Никита Кротов