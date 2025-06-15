«Нежная, но колючая!»: Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти

15 июня 2025, 12:06

Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте своей коллеги по цеху Анны Асти (Анна Дзюба). Как пишут бьюти-обозреватели, звезды дуэтом спели совместную композицию «Хобби».





Мероприятие проходило на «ВЭБ Арене» в Москве. Оно началось с рискованного прыжка Анны с четырехметровой высоты. Публика отреагировала аплодисментами. Позже поп-король российской эстрады вручил розы исполнительнице хита «Царица».



