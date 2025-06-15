«Нежная, но колючая!»: Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти

Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте своей коллеги по цеху Анны Асти (Анна Дзюба). Как пишут бьюти-обозреватели, звезды дуэтом спели совместную композицию «Хобби».



Мероприятие проходило на «ВЭБ Арене» в Москве. Оно началось с рискованного прыжка Анны с четырехметровой высоты. Публика отреагировала аплодисментами. Позже поп-король российской эстрады вручил розы исполнительнице хита «Царица».

«Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в тоже самое время колючая. Колючки — это защита твоя. Я даже растроган», — произнес Киркоров со слезами на глазах.


Филипп Бедросович вспомнил, как они с Анной в свое время говорили всю ночь в его квартире о ее сольной карьере. По мнению Киркорова, ни Дженнифер Лопес, ни Бейонсе не соберут сегодня в Москве больших залов, какие собирает Дзюба.

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