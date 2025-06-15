«Нежная, но колючая!»: Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти
Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте Анны Асти
Певец Филипп Киркоров чуть не заплакал на концерте своей коллеги по цеху Анны Асти (Анна Дзюба). Как пишут бьюти-обозреватели, звезды дуэтом спели совместную композицию «Хобби».
Мероприятие проходило на «ВЭБ Арене» в Москве. Оно началось с рискованного прыжка Анны с четырехметровой высоты. Публика отреагировала аплодисментами. Позже поп-король российской эстрады вручил розы исполнительнице хита «Царица».
«Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в тоже самое время колючая. Колючки — это защита твоя. Я даже растроган», — произнес Киркоров со слезами на глазах.Филипп Бедросович вспомнил, как они с Анной в свое время говорили всю ночь в его квартире о ее сольной карьере. По мнению Киркорова, ни Дженнифер Лопес, ни Бейонсе не соберут сегодня в Москве больших залов, какие собирает Дзюба.