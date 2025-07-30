Конфликт с Дороховым, безденежье в США и уголовное дело брата: как живет комик Александр Незлобин после переезда из России
30 июля российскому комику, бывшему резиденту Comedy Club Александру Незлобину исполняется 42 года. Сегодня артист живёт в США, где продолжает карьеру в стендапе и открыто высказывается по поводу политической ситуации. О том, с какими трудностями он столкнулся в эмиграции и что говорит по поводу российских комиков, расскажет «Радио 1».
Детство и образование: первые шаги к сценеАлександр Незлобин родился в Полевском, Свердловская область. Он учился в общеобразовательной школе с уклоном на английский язык, что, как выяснилось позже, сыграло важную роль в его жизни. В старших классах Незлобин увлёкся музыкой и начал подрабатывать диджеем. После школы по совету родителей поступил в Уральский государственный экономический университет в Екатеринбурге на специальность «банковское дело». Именно там он начал выступать в КВН — сначала в составе студенческой команды, а позже в сборной Екатеринбурга.
После окончания ВУЗа будущий артист устроился работать в банк, но уже через несколько недель уволился, поняв, что не хочет связывать жизнь с финансами. Вместо этого он присоединился к местной команде Comedy Club, где сначала писал тексты и занимался звуком, а затем начал выступать с сольными номерами.
Взлёт карьеры в Comedy Club и личные проектыВ Москве Незлобин быстро стал заметным резидентом Comedy Club. Сначала он выступал в дуэте «Бабочки», позже начал сольную карьеру в жанре стендап. Его монологи отличались остротой, самоиронией и сатирой на повседневную жизнь. Он часто шутил про алкоголь и бытовые абсурды. Комик не избегал национальных тем, высмеивал российские реалии.
Широкую популярность принёс концерт «Давайте говорить правду», в котором он смешал заготовленные монологи и импровизацию с залом. Незлобин вошёл в список 50 самых публичных людей России по версии TNS Gallup Media. Кроме того, Александр вел музыкальную карьеру под псевдонимом DJ Nezlob.
Личная жизнь Незлобина: брак и рождение дочери в СШАВ 2007 году комик познакомился со своей будущей женой Алиной в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга. Несколько лет возлюбленные жили на два города, а в 2012 — тайно поженились в узком кругу. Вскоре у них родилась дочь Линда. Девочка появилась на свет в Майами. Для семьи юморист купил благоустроенную квартиру в Москве.
Супруга артиста — преподаватель английского языка. Она выросла в обеспеченной семье и получила образование в университете культуры и искусств.
Эмиграция в США и отношение к СВОПопытки построить карьеру в США Незлобин предпринимал ещё с 2019 года, но окончательно переехал только после начала спецоперации на Украине. В первые дни он публично осудил действия российских властей и заявил, что вырученные от гастролей в Европе средства направит на помощь Украине. Однако тур был отменён из-за низких продаж билетов — комик обвинил в этом организаторов.
Жизнь в Америке: проблемы и отсутствие денегПозже в интервью Незлобин признался, что столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Прежние гонорары остались в прошлом, а основной доход теперь приносят выступления в небольших американских барах. Незлобин признался, что его дочь недовольна уровнем жизни в Америке и скучает по комфорту, который был в Москве.
«Дочь прошла по нашей квартире, села на свою тахту, посмотрела на меня и говорит: "Мне надоело жить в этой нищете". Я говорю: "Мне тоже". Я говорю, я в ней живу 40 лет, ты — 10 всего. Она говорит: "Зачем мы переехали в эту страну? В Москве у меня было все". Я говорю, у тебя не было главного — желания жить лучше. Теперь у тебя есть стимул!» — пошутил Незлобин в одном из своих стендапов.Артист отметил, что если в России нужно 1,5–2 года, чтобы начать зарабатывать $1000 за выступление, то в США на это может уйти до 10 лет, так как высокая конкуренция. Кроме того, Александр отмечает, что уровень комфорта в США оказался ниже, чем в Москве.
«Здесь многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — подчеркнул стендапер.Супруга артиста изначально не хотела уезжать. Однако когда Незлобин увёз дочь, Алина была вынуждена последовать за ними.
Скандал в семье: уголовное дело братаВ 2022 году брат Александра Максим Незлобин получил пять лет лишения свободы за взяточничество. Он занимал административную должность в мэрии Свердловской области и, по версии следствия, за деньги нанимал фиктивных сотрудников. Кроме срока, суд обязал его выплатить ущерб.
«Теперь в нашей семье новая поговорка: доказательств очень мало, а пятёру — выньте-нате», — прокомментировал ситуацию Незлобин.
Конфликт с коллегами и критика российских комиковВ одном из выпусков шоу «Кстати» сразу несколько известных российских комиков — Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков — обсудили Александра Незлобина и его нынешнее творчество. Во время беседы Дорохов задал Чебаткову вопрос о выступлениях Незлобина в США на английском языке.
«Ты на английском говоришь… Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — поинтересовался он.Чебатков ответил, что оценка юмора — вещь субъективная и зависит от предпочтений зрителя. Он подчеркнул, что работает для аудитории, которая ему близка — энергичной и, по его словам, «таинственной». Зрители же Александра, по его мнению, относятся к другому типу.
Незлобин не оставил сказанное без внимания. Он резко отреагировал на поездку Дорохова и Мусагалиева на Донбасс.
«Наличие подобных видео только показывает, что внутри вас есть сомнения в правильности выбора. Безопасных тем для юмора у вас не так много. Значит, есть боль о том, что вы не можете согласиться с происходящим, но и протестовать вы тоже не можете», — написал он.Юморист также отметил, что, несмотря на трудный период после эмиграции, ему удалось наладить жизнь в США и теперь живет лучше, чем до переезда из России».