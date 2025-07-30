30 июля 2025, 12:01

Александр Незлобин (фото: Instagram* / nezlobinofficial)

30 июля российскому комику, бывшему резиденту Comedy Club Александру Незлобину исполняется 42 года. Сегодня артист живёт в США, где продолжает карьеру в стендапе и открыто высказывается по поводу политической ситуации. О том, с какими трудностями он столкнулся в эмиграции и что говорит по поводу российских комиков, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и образование: первые шаги к сцене Взлёт карьеры в Comedy Club и личные проекты Личная жизнь Незлобина: брак и рождение дочери в США Эмиграция в США и отношение к СВО Жизнь в Америке: проблемы и отсутствие денег Скандал в семье: уголовное дело брата

Конфликт с коллегами и критика российских комиков

Детство и образование: первые шаги к сцене

Александр Незлобин (фото: Instagram* / nezlobinofficial)



Взлёт карьеры в Comedy Club и личные проекты

Личная жизнь Незлобина: брак и рождение дочери в США

Эмиграция в США и отношение к СВО

Александр Незлобин (фото: Instagram* / nezlobinofficial)



Жизнь в Америке: проблемы и отсутствие денег

«Дочь прошла по нашей квартире, села на свою тахту, посмотрела на меня и говорит: "Мне надоело жить в этой нищете". Я говорю: "Мне тоже". Я говорю, я в ней живу 40 лет, ты — 10 всего. Она говорит: "Зачем мы переехали в эту страну? В Москве у меня было все". Я говорю, у тебя не было главного — желания жить лучше. Теперь у тебя есть стимул!» — пошутил Незлобин в одном из своих стендапов.

«Здесь многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — подчеркнул стендапер.

Скандал в семье: уголовное дело брата



«Теперь в нашей семье новая поговорка: доказательств очень мало, а пятёру — выньте-нате», — прокомментировал ситуацию Незлобин.

Конфликт с коллегами и критика российских комиков

Александр Незлобин (фото: Instagram* / nezlobinofficial)



«Ты на английском говоришь… Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — поинтересовался он.



«Наличие подобных видео только показывает, что внутри вас есть сомнения в правильности выбора. Безопасных тем для юмора у вас не так много. Значит, есть боль о том, что вы не можете согласиться с происходящим, но и протестовать вы тоже не можете», — написал он.