«Ни Давы, ни Мари в моём будущем нет»: Ольга Бузова впервые высказалась о беременности Мари Краймбрери от Давы

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава скоро впервые станет отцом. Певица отреагировала на беременность Мари Краймбрери.
Бузова несколько лет встречалась с Давидом Манукяком, более известным как Дава. Певица даже задумывалась о создании семьи и рождении ребёнка от возлюбленного. Однако до этого так и не дошло – пара не пережила кризис в отношениях и громко рассталась.
14 февраля на концерте МУЗ-ТВ Бузовой задали вопрос о серьёзных переменах в жизни её бывшего.
Также Бузова подчеркнула, что ни Давы, ни Мари Краймбрери в её жизни нет, поэтому она не видит смысла писать что-то и комментировать.
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14 февраля на концерте МУЗ-ТВ Бузовой задали вопрос о серьёзных переменах в жизни её бывшего.
«Когда это стало известно, я была в отпуске в Таиланде, у меня был детокс, в том числе и в сфере социальных сетей. Сейчас я всё вижу – не слепая, это не могло пройти мимо меня. Меня удивляет, почему всем интересно моё мнение? Могу лишь сказать о том, если это правда, конечно, что дети – это всегда счастье, это всегда чудо. Я, конечно же, поздравляю ребят и желаю им всего самого хорошего», – отметила Бузова.Певица добавила, что она уже давно прекратила общение с Давой, который какое-то время пытался вернусь её, продолжал ухаживать. Но тогда Ольга поняла, что отношения с Давидом должны остаться в прошлом, в котором было много хорошего и не очень.
Также Бузова подчеркнула, что ни Давы, ни Мари Краймбрери в её жизни нет, поэтому она не видит смысла писать что-то и комментировать.
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Анастасия Чинкова