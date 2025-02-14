«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля

Ольга Бузова (фото: Instagram* @buzova86)
Ольга Бузова в последнее время предпочитает скрывать личную жизнь от общественности, однако любит рассказывать о красивых жестах ухажёров. Певица показала, что её подарили на День всех влюблённых.
Телеведущая опубликовала в своих соцсетях фотографии огромного букета красных роз в корзине в форме сердца, а также ещё один букет бордовых роз в классической обёртке. Ольга выразила надежду, что сегодня каждую девушку вторые половинки порадовали букетами цветов.
Фото: Instagram* @buzova86
Звезда не раскрыла личность мужчины, приславшего ей такой роскошный букет. Однако недавно СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Правда, на фоне этих новостей Бузова заявила, что чувствует себя одинокой и испытывает проблемы с личной жизни.
Фото: Instagram* @buzova86
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*запрещён в РФ
Фото: Instagram* @buzova86
«Такая красота сегодня у меня дома. Просто невероятно. А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру», – поделилась телеведущая.Бузова рассказала, что хорошо относится к Дню всех влюблённых. Она назвала этот праздник дополнительным поводом, чтобы выразить чувства любимому человеку. Также она призналась в любви к своим поклонникам.
Звезда не раскрыла личность мужчины, приславшего ей такой роскошный букет. Однако недавно СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Правда, на фоне этих новостей Бузова заявила, что чувствует себя одинокой и испытывает проблемы с личной жизни.
Фото: Instagram* @buzova86
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова