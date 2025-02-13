«Прям реально батя»: нейросеть показала, каким Дава будет отцом – подписчики в восторге

Певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. Об этом музыкант заявил в беседе с Общественной Службой Новостей. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.