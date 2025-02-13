«Прям реально батя»: нейросеть показала, каким Дава будет отцом – подписчики в восторге

Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Блогер Дава (Давид Манукян) во всю готовится к новой роли. Мари Краймбрери ещё не родила, а её избранник уже знает, каким будет отцом.
С помощью нейросетей Дава заглянул в будущее, чтобы узнать, как он изменится после рождения первенца. Искусственный интеллект поразил своим прогнозом. По его мнению, блогер обречён стать обладателем «пивного живота».
Технологии представили Манукяна в роли кулинара, туриста на Мальдивах, куда часто ездит отдыхать пара, и даже Супермена. Также была зарисовка с Давой в магазине, где он пишет сообщение Мари, которая продиктует ему список продуктов.
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Дава попросил подписчиков выбрать лучшую фотографию, однако восторженным полокнникам понравились все картинки от нейросети.
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Напомним, что Мари Краймбрери рассказала о беременности 4 февраля. Однако поклонники догадывались о положении певицы ещё с конца прошлого года. Певица опубликовала видео с счастливыми моментами совместной жизни с Давой. Там же Мари предстала в топе, показав округлившийся живот.
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*запрещён в РФ
Технологии представили Манукяна в роли кулинара, туриста на Мальдивах, куда часто ездит отдыхать пара, и даже Супермена. Также была зарисовка с Давой в магазине, где он пишет сообщение Мари, которая продиктует ему список продуктов.
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Дава попросил подписчиков выбрать лучшую фотографию, однако восторженным полокнникам понравились все картинки от нейросети.
«Ну наконец-то без фотошопа!», «На Сергея Жукова похож», «Все хорошие фотки, прям реально батя», «Супермен уже не тот», – написали пользователи соцсетей.Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Напомним, что Мари Краймбрери рассказала о беременности 4 февраля. Однако поклонники догадывались о положении певицы ещё с конца прошлого года. Певица опубликовала видео с счастливыми моментами совместной жизни с Давой. Там же Мари предстала в топе, показав округлившийся живот.
Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова