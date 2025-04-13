«Ни дома, ни квартиры»: SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает удерживать свою популярность среди россиян, однако недвижимости в Москве у него нет, несмотря на многомиллионные гонорары. Подробностями артист поделился на премии «Шансон года». По словам исполнителя хита «Встанем», он бывает в столице наездами и останавливается на считанные дни в отелях или съемных квартирах.
«Поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет», — прокомментировал Ярослав.
Вместе с тем, когда мужчина приезжает в Москву, он гостит у своей возлюбленной Екатерины Мизулиной, являющейся главой Лиги безопасного интернета.
«Утро начинается с кофе, а уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — добавил Дронов.
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