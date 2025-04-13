«Обросли панцирем»: SHAMAN сообщил, что не обращает внимания на критику в адрес Мизулиной

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм, @ekaterina_mizulina)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) появился на церемонии вручения премии «Шансон года», на которой он получил награду за композицию «Душа нараспашку». После церемонии он дал интервью.
Артист признался, что его и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, с которой певец состоит в отношениях, никак не трогает критика, направленная в их адрес.
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«Мы уже обросли, что называется, таким панцирем... Если есть какие-то колкости и иголки, они просто все об него, об этот панцирь <…>», — отметил Дронов.Он также рассказал, как проводит утро со своей возлюбленной.
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Анастасия Чубина