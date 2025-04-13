Цыганова о концерте Леонтьева: «Меня потом рвало полвечера. Было очень плохо»

Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)
Недавно певица Виктория Цыганова посетила концерт Валерия Леонтьева. Впечатления у Виктории о выступлении артиста остались крайне негативными.
По словам Цыгановой, 76-летний певец вёл себя слишком вульгарно на концерте: не так, как уже полагается по возрасту.
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«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (супруг Виктории Цыгановой — прим. ред.) потом отругал и сказал: „Не ходи больше на Леонтьева!“ Мне было очень плохо. Причём человек ничего плохого не сделал», — вспомнила певица в программе «Откройте, Давид!».Также Виктория заявила, что она бы исполнила песню «День Победы» лучше, чем Лев Лещенко. На это народный артист России ответил, что его совершенно не интересует мнение певицы.
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Анастасия Чубина