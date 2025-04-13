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Цыганова о концерте Леонтьева: «Меня потом рвало полвечера. Было очень плохо»

Виктория Цыганова резко высказалась о концерте Леонтьева
Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)

Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)

Недавно певица Виктория Цыганова посетила концерт Валерия Леонтьева. Впечатления у Виктории о выступлении артиста остались крайне негативными.
По словам Цыгановой, 76-летний певец вёл себя слишком вульгарно на концерте: не так, как уже полагается по возрасту.
«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (супруг Виктории Цыгановой — прим. ред.) потом отругал и сказал: „Не ходи больше на Леонтьева!“ Мне было очень плохо. Причём человек ничего плохого не сделал», — вспомнила певица в программе «Откройте, Давид!».
Также Виктория заявила, что она бы исполнила песню «День Победы» лучше, чем Лев Лещенко. На это народный артист России ответил, что его совершенно не интересует мнение певицы.

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Четыре развода, отношения с 15-летней актрисой и скандалы «Ленинграда»: Сергею Шнурову 52 года, сколько зарабатывает музыкант
13 апреля 2025, 12:23

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Сергей Шнуров — один из самых ярких и эпатажных артистов в истории российского шоу-бизнеса. Музыкант, шоумен, актер, телеведущий и бизнесмен. Лидер культовой группы «Ленинград». 13 апреля 2025 года ему исполняется 52 года. За эти десятилетия Шнур превратился в символ музыкального бунтарства, провокации и свободы слова. «Радио 1» расскажет о биографии артиста, его творческом пути и личной жизни.

Биография Сергея Шнурова: детство и юность


Сергей Владимирович Шнуров родился весной 1973 года в Ленинграде в семье советских инженеров. В школе учился без особого энтузиазма, однако интерес к музыке проявлял.

Сначала он пытался получить высшее образование в Ленинградском инженерно-строительном институте, позже — на философском факультете Религиозно-философского института. Диплома так и не получил, но зато обзавёлся богатым опытом, так как перепробовал себя в десятках профессий: таскал мешки грузчиком, сторожил детский сад, работал стекольщиком, столяром и даже кузнецом.

А потом оказался в медиа: помощником режиссёра и директором по продвижению на питерской радиостанции «Модерн».

Начало музыкальной карьеры: рождение группы «Ленинград»


К музыке Шнуров подошел серьёзно в 18 лет. Его первые проекты — хардкор-группа «Алкорепица» и техно-эксперимент «Ухо Ван Гога».

Настоящий успех пришел в 1997 году, когда родилась группировка «Ленинград» — музыкальное явление, которое перевернуло российскую сцену. Скандальные тексты, панк-ска-романтический стиль, бесконечное число табуированных тем — все это сделало «Ленинград» одной из самых противоречивых российских групп. Шнуров считал, что чистота стиля — это признак ограниченности.

Сергей Шнуров (фото: кадр из шоу «Голос»)

Первый альбом «Пуля» вышел в 1999 году. После него песни «Ленинграда» с их откровенной лексикой быстро стали культовыми.

Скандалы группы «Ленинград»


Однако из-за матов группу не пускали на радио и ТВ. В 2002 году концерты коллектива запретили в Москве, включая «Лужники». Спустя годы группа взяла реванш — аншлаги, овации и возвращение в эфир с хитом «В Питере — пить».

Концерты «Ленинграда» всегда были хулиганскими. Так, например, в 2003 году на премии «МУЗ-ТВ» Шнур отказался петь под фонограмму и запустил статуэтку в зал со словами: «Свободу не купишь и не продашь!»

Сергей Шнуров в кино и на ТВ


Сергей Шнуров не ограничился музыкой. Его песни стали саундтреками к культовым фильмам: «Бумер», «Физрук», «День выборов». В качестве актера он появился в фильмах «Generation П», «Я худею», «Хардкор» и даже в голливудском проекте «Никто».

На ТВ Шнуров тоже отметился. Был наставником шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд». Его наставничество было неординарным: он больше вдохновлял, чем наставлял, следуя принципу «не навреди».

Однако в конце 2024-го Шнуров отказался от участия в новом сезоне «Голоса», сославшись на занятость.

Сергей Шнуров (фото: кадр из шоу «Голос»)

Личная жизнь Сергея Шнурова: 4 развода и дети


Личная жизнь Сергея Шнурова всегда была столь же бурной и непредсказуемой, как и его творчество.

Первой женой музыканта стала Мария Исмагилова, с которой они познакомились ещё в студенческие годы. В 1993 году у них родилась дочь Серафима.

Однако после появления «Ленинграда» в жизни Сергея, он принял решение уйти из семьи.

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Следующей избранницей стала Светлана Костицына. В 2000 году у них появился сын Аполлон. Их брак продлился несколько лет, а после расставания Светлана продолжала работать менеджером «Ленинграда».

Самым обсуждаемым стал его роман с юной актрисой Оксаной Акиньшиной. Они начали встречаться, когда ей было всего 15. Их союз сопровождался скандалами и бурными ссорами, а спустя 5 лет отношений Шнуров принял решение расстаться.


Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

В 2010 году он женился на Елене Мозговой, известной как Матильда. Их считали самой крепкой парой шоу-бизнеса, он называл её своим главным подарком. Но и этот брак закончился — на фоне проблем с алкоголем и изменами.

После развода Шнуров женился вновь — на Ольге Абрамовой, выпускнице МГУ, дочери уральского миллиардера, которая была моложе его на 18 лет. Она родила ему двоих детей, но в 2024 году подала на развод.

Бизнес и доходы: сколько зарабатывает Шнуров


Шнуров пробовал себя в бизнесе — от баров до брендов одежды и балетной школы. Но почти все начинания прогорели: ресторан «Кококо» после суда отошёл Матильде, другие проекты закрылись.

Он также является соучредителем «Карбон Продакшн» и издательства «Шнурок».

По данным его команды, гонорар за концерт — от 80 тысяч евро за 45 минут, что делает его одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. В 2020 лидер «Ленинграда» возглавил рейтинг самых зарабатывающих звезд российского шоу-бизнеса от журнала Forbes — его годовой доход составил $8,8 млн.

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#шоу
#музыкант
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«Распят, но жив»: солист группы «Непара» потерял голос
Александр Шоуа потерял голос на фоне ухода Храмовой из «Непары»
13 апреля 2025, 12:17

Александр Шоуа (Фото: Instagram*/alexandershoua)

Певица группы «Непара» Дарья Храмова решила начать сольную карьеру. Второй солист Александр Шоуа сильно переживал по этому поводу, чем поделился с программой «Ты не поверишь!».
«Я был мёртвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство», — сказал певец.

По словам Шоуа, из-за нервов он даже потерял голос во время одного из своих выступлений. Медики экстренно сделали укол и назначили лечение, но Александр хочет лечиться виски и колой после концертов.

«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь. Распят, но жив», — добавил Шоуа.
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Цыганова о концерте Леонтьева: «Меня потом рвало полвечера. Было очень плохо»

«Обросли панцирем»: SHAMAN сообщил, что не обращает внимания на критику в адрес Мизулиной

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«Обросли панцирем»: SHAMAN сообщил, что не обращает внимания на критику в адрес Мизулиной
13 апреля 2025, 11:25

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм, @ekaterina_mizulina)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) появился на церемонии вручения премии «Шансон года», на которой он получил награду за композицию «Душа нараспашку». После церемонии он дал интервью.
Артист признался, что его и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, с которой певец состоит в отношениях, никак не трогает критика, направленная в их адрес.
«Мы уже обросли, что называется, таким панцирем... Если есть какие-то колкости и иголки, они просто все об него, об этот панцирь <…>», — отметил Дронов.
Он также рассказал, как проводит утро со своей возлюбленной.

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#певец
#артист
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Психолог Герман: Михаил Ефремов может страдать от ПТСР после выхода по УДО
13 апреля 2025, 10:14

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)

Психолог Светлана Герман считает, что после условно-досрочного освобождения актёр Михаил Ефремов может столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Такое мнение она высказала после его выхода на свободу.
По словам специалиста, после пяти лет в заключении у Ефремова, вероятно, присутствуют тревожность, страх и ощущение растерянности. Также возможны панические атаки — результат длительного пребывания в условиях постоянной угрозы.

«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо», — сказала психолог.

Герман пояснила, что резкий переход от жёсткого режима тюремной жизни к свободе может вызывать внутренний хаос. Освободившиеся часто воспринимают окружающий мир как чрезмерно шумный, стремительный и сбивающий с толку — привычные ориентиры исчезают, и приходится самостоятельно принимать решения, к чему многие не готовы сразу.

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.

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#психолог
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#психология
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Григорий Лепс появился на публике с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой
13 апреля 2025, 09:20

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / avrorakiba)

Недавно в Москве прошла восьмая церемония вручения премии «Жара Music Awards — 2025». Местом встречи звёзд шоу-бизнеса стал концертный зал «Live Арена». Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало появление Григория Лепса с его 19-летней возлюбленной. ​Пара вышла в свет впервые зв долгое время.
Певец и его невеста Аврора Киба с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Девушка держала Лепса под руку, а сам артист выглядел довольным и не скрывал улыбки. Пара не стала общаться с прессой и направилась сразу в зал.

Аврора в настоящее время обучается в Лондоне, но старается как можно чаще бывать в Москве. Отношения пары, по словам близких, развиваются стремительно — влюблённые уже строят серьёзные планы на будущее. Лепс недавно преподнёс избраннице дорогое кольцо с бриллиантами, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

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#артист
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