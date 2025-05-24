«Ни друзей, ни психологов»: Анна Асти поделилась своим одиночеством

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
В жизни певицы Анны Асти нет психологов и друзей, в связи с чем звезде приходиться самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем. При этом артистка не жалуется на одиночество, ведь регулярно находится в диалоге с самой собой.
«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — рассказала Анна 5-tv.
Помимо этого Асти отметила, что жизнь человека становится проще, когда он учится слушать и чувствовать себя. К тому же Анна дала совет своим поклонникам, которым певица предложила больше читать и развиваться, чтобы не ощущать одиночества.
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