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«Ни друзей, ни психологов»: Анна Асти поделилась своим одиночеством

Анна Асти: у меня не осталось ни друзей, ни психологов
Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В жизни певицы Анны Асти нет психологов и друзей, в связи с чем звезде приходиться самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем. При этом артистка не жалуется на одиночество, ведь регулярно находится в диалоге с самой собой.
«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — рассказала Анна 5-tv.

Помимо этого Асти отметила, что жизнь человека становится проще, когда он учится слушать и чувствовать себя. К тому же Анна дала совет своим поклонникам, которым певица предложила больше читать и развиваться, чтобы не ощущать одиночества.

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#жизнь
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#психология
#артист
Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
Super: Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
23 мая 2025, 22:47

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике со своим возлюбленным-кинопродюсером Александром Златопольским.
Как пишет Super, пару видели на вечеринке в центре столицы. Звезды были на закрытой презентации альбома крестницы Дианы Гурцкой певицы Jalagonia.

Некоторое время назад Анфиса Чехова рассказывала о физическом насилии и унижениях со стороны одного из своих бывших парней. Женщина, по ее словам, обратилась к психологу, которая заявила звезде экрана, что та сама несет ответственность за свой выбор.

«Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел», — говорила теледива в шоу Марка Бартона.
Ранее Анфиса Чехова опубликовала новое видео с бойфрендом.

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«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями от песни Алсу с непривычки
23 мая 2025, 21:48

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что музыка играет в ее жизни особую роль. Исполнительница пояснила, что «она попадает в душу», поэтому никак не получается сдержать эмоций. Однажды «фабрикантка» пела композицию своей коллеги по цеху Алсу Абрамовой. Тогда она принимала участие в подборе песен для шоу «Маска».
«Пробовала спеть на репетиции песню «А у моей любви...» Алсу, я неожиданно для себя заревела и не могла сдерживаться. Мне стало так неловко перед всей командой, что я перекрыла лицо листом бумаги с текстом. Очень неловко было за эти слезы почему-то. И только спустя какое-то время привыкла к песне и пела уже спокойно», — поделилась Виктория.
Недавно знаменитость вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на футбольном матче. Свадьба состоялась в прошлом месяце. В настоящее время Виктория Дайнеко готовится выступать на творческом вечере в Кремле.

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#шоу-бизнес
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У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей
23 мая 2025, 21:25

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

У фигуриста Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов на сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Telegram-канал PostNews. У звезды несколько машин, но рекордсменом стал Range Rover, на котором 754 штрафные санкции. По данным СМИ, за год Авербух нарушил правила 1175 раз.
В основном спортсмену «прилетали» штрафы за нарушение скоростного режима (651 раз), 231 раз его оштрафовали за несоблюдение требований разметки или знаков, еще 106 раз за неправильную парковку, а за непристегнутый ремень «прилетело» 67 штрафов. Фигурист пока никак не отреагировал на новости.

Недавно общественность осудила Авербуха за слова о супруге Лизе Арзамасовой. Дошло до того, что за него вступилась сама Ксения Собчак, взявшая скандальное интервью.

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Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога
Жена Константина Эрнста Софья делает RF-лифтинг
23 мая 2025, 20:27

Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Константина Эрнста Софья рассказала в соцсетях, какие процедуры она делает у косметолога. Женщина подчеркнула, что красится только перед выходом на светские мероприятия, но не в обычной жизни.
«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — поделилась супруга генерального директора Первого канала.

Софья Эрнст познакомилась с будущим избранником, когда работала в Санкт-Петербурге стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко.

В середине апреля Софья Эрнст впервые показала лица своих детей. Пользователи сети назвали их «очаровательными ангелочками», добавив, что они «очень похожи на маму».

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«Простые бабушки»: Соседов посмеялся над Гузеевой и Сябитовой на всю Россию
Соседов сравнил Гузееву и Сябитову с бабушками на лавке
23 мая 2025, 19:53

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял ведущих шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову и Ларису Гузееву. В беседе с Антоном Красовским журналист вспомнил, как соседки в советское время обсуждали друг друга.
«Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню. И наши соседки сидели, обсуждали друг друга», — сказал Соседов.
Сябитова и Гузеева пока никак не ответили на слова музыкального критика. У главной свахи России сейчас непростое время, общественность заострила внимание на ее сыне, которому уже ставят диагнозы в сети, а Лариса Андреевна сегодня встретила 66-летие.

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