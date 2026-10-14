«Ни голоса, ни подачи»: Григорий Лепс жестко раскритиковал Мадонну
Григорий Лепс резко высказался о вокальных способностях Мадонны. По информации Rocket Mag, российский исполнитель усомнился в профессиональных качествах американской поп-звезды, несмотря на ее многолетнюю карьеру и мировую популярность.
Лепс назвал феномен Мадонны «катастрофическим», отметив при этом ее невероятную работоспособность. По мнению музыканта, певице не хватает голоса и выразительной подачи, а ее успех объясняется другими факторами — узнаваемостью, репертуаром и качеством музыкальных произведений.
Говоря о настоящем вокальном мастерстве, артист выделил оперных исполнителей, в частности вокалистов Большого театра в Москве и певцов в Милане. Именно в академическом вокале, по его словам, можно услышать по-настоящему сильные голоса.
При этом Лепс не стал переоценивать и собственные способности: музыкант признался, что не считает себя обладателем выдающихся вокальных данных.
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