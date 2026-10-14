«Я не всегда была рядом»: Ирина Дубцова призналась, что переживает из-за детства сына

14 октября 2026, 21:50

Сын Ирины Дубцовой решил пойти по её стопам и заняться музыкой

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

Ирина Дубцова рассказала о творческих планах своего сына Артёма и призналась, что до сих пор переживает из-за того, что в его детстве не всегда могла быть рядом. В интервью «Комсомольской правде» певица поделилась, что наследник самостоятельно решил попробовать себя в музыке, хотя раньше никогда ею серьёзно не занимался.