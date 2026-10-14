«Я не всегда была рядом»: Ирина Дубцова призналась, что переживает из-за детства сына
Ирина Дубцова рассказала о творческих планах своего сына Артёма и призналась, что до сих пор переживает из-за того, что в его детстве не всегда могла быть рядом. В интервью «Комсомольской правде» певица поделилась, что наследник самостоятельно решил попробовать себя в музыке, хотя раньше никогда ею серьёзно не занимался.
Артём примет участие в трибьют-альбоме матери и представит собственную версию одного из её старых хитов. При этом совместных дуэтов у них пока не запланировано.
Дубцова отметила, что у сына хороший голос и выразительный тембр. По словам артистки, она никогда не настаивала на том, чтобы Артём продолжил её карьеру, поэтому его интерес к творчеству стал для неё самостоятельным решением.
Певица также откровенно вспомнила, как стремительный взлёт популярности, гастроли и съёмки влияли на семейную жизнь. Пока Ирина строила карьеру, значительную часть детства Артём провёл с бабушкой и дедушкой.
Теперь артистка признаётся, что сожалеет о моментах взросления сына, которые пропустила из-за работы. Несмотря на это, она поддерживает его желание попробовать себя в музыке и с интересом ждёт результата его творческого эксперимента.
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