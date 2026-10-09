«Вытягивают из воздуха»: риелтор Анджелины Джоли опроверг слухи о покупке её особняка Мадонной

09 октября 2026, 22:59

Мадонна не покупала особняк Анджелины Джоли за $24,75 млн

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Вокруг продажи знаменитого особняка Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе разгорелись слухи. В прессе появилась информация, что новым владельцем исторической недвижимости могла стать Мадонна. Однако представитель актрисы поспешил опровергнуть эти сообщения и заявил, что певица не имеет отношения к сделке.





Как сообщает People, 51-летняя Джоли продала особняк в престижном районе Лос-Фелис в конце сентября за 24,75 миллиона долларов. Участок занимает около двух акров и ранее принадлежал легендарному голливудскому режиссёру Сесилу Б. Демиллю. О продаже недвижимости первым сообщил портал TMZ, после чего в СМИ начали обсуждать личность нового владельца.



Риелтор актрисы Карсвелл резко отреагировал на публикации о предполагаемой покупке со стороны Мадонны. По его словам, журналисты сделали выводы без каких-либо подтверждений, поскольку настоящая информация о покупателе не раскрывается.





«Это неправда… Забавно наблюдать, как некоторые представители прессы не знают, куда ткнуться носом. Они так хотят получить имя, а когда мы подписываем соглашение о неразглашении, защищая приватность покупателя, мы не произносим ни слова и не даём никаких подсказок. А в отсутствие подсказок они вытягивают из воздуха что-то, что не является правдой», — заявил Карсвелл.