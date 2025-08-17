«Ни о чем не думай»: Алла Пугачева внезапно поддержала Стаса Пьеху после травмы на концерте

17 августа 2025, 16:36

Певец Стас Пьеха повредил копчик и ногу на концерте в Нижнем Новгороде

Стас Пьеха (Фото: Инстаграм*/wolfieha)

Российский певец Стас Пьеха травмировался во время концерта на Дне города в Нижнем Новгороде. В личном блоге 45-летний артист рассказал, что повредил копчик и ногу.





Заодно он признался, что давно страдает от проблем со сном, которые усугубились после энергичного выступления. По его слом, он максимально старался развлечь зрителей, что и привело к травмам.

«И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?» — написал внук Эдиты Пьехи.

«Ни о чем не думай», — отметилась под постом Примадонна.