«Ни о чем не думай»: Алла Пугачева внезапно поддержала Стаса Пьеху после травмы на концерте
Певец Стас Пьеха повредил копчик и ногу на концерте в Нижнем Новгороде
Российский певец Стас Пьеха травмировался во время концерта на Дне города в Нижнем Новгороде. В личном блоге 45-летний артист рассказал, что повредил копчик и ногу.
Заодно он признался, что давно страдает от проблем со сном, которые усугубились после энергичного выступления. По его слом, он максимально старался развлечь зрителей, что и привело к травмам.
«И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?» — написал внук Эдиты Пьехи.В комментариях звезду поддержали поклонники и коллеги по сцене, включая Аллу Пугачеву, посоветовавшую ему не зацикливаться на проблемах.
«Ни о чем не думай», — отметилась под постом Примадонна.*Запрещен в РФ