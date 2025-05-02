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«Стала разменной монетой»: названа причина запрета въезда Орбакайте в Латвию

Орбакайте запретили въезд в Латвию на фоне выборов
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Кристина Орбакайте «стала разменной монетой» в Латвии на фоне выборов. Такое предположение «МК» высказал россиянин, живущий в Риге.
«В Риге скоро выборы, а партия власти «Новое Единство», походу, проиграет. Вот они и придумывают громкие ходы. Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата», — сказал собеседник.
Он добавил, что не исключает отмены выступления лидера ДДТ Юрия Шевчука в августе, поскольку правящая партия действует радикально. Россиянин подчеркнул, что латыши не расстроены отменой концерта Орбакайте, тем более что, по его словам, в городе нет афиш.

Официальной причиной запрета въезда Орбакайте в Латвию назвали угрозу нацбезопасности.

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Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста
02 мая 2025, 12:00

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга отметил свой 41 день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».


Детство музыканта


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.

Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.

В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.

Свой коллектив


В начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.

Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.

Личная жизнь


Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Пётр Дранга предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Он не состоит в браке и не имеет детей. Поклонники приписывали музыканту множество романов, в число возлюбленных аккордеониста попали Ляйсан Утяшева, Анфиса Чехова, Оксана Кутузова и Дарья Мороз. Но музыкант не подтвердил отношения ни с одной из звезд.

В конце прошлого года Пётр Дранга впервые появился на публике с актрисой Агатой Муцениеце. Романтические отношения двух знаменитостей начали обсуждать с декабря прошлого года, звезды публикуют у себя в социальных сетях совместные фото и однозначно указывающие на отношения посты. Поклонники пары с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений.

Пётр Дранга воспитывался в дружной семье, где было много детей. Поэтому он очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Музыкант уверен, что в этом деле не стоит спешить, чтобы не совершить ошибку.

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Творчество аккордеониста сейчас


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр Дранга представил публике своё новое произведение — симфонию №3 «Земля». Её первое исполнение состоялось в апреле 2024 года на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В феврале 2025 года в Омске состоялась премьера симфонии №3 «Земля». В концерте приняли участие известные актёры театра и кино Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. У артиста планируется гастрольный тур с этой программой и по другим российским городам.

Также виртуозный аккордеонист часто появляется на телевидении в различных проектах и шоу, где он может быть как участником, так и членом жюри.

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«Я сказала «Да»: Муцениеце выходит замуж
Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
02 мая 2025, 11:50

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце согласилась выйти замуж за певца Петра Дрангу. Героиня сериала «Закрытая школа» поделилась радостной вестью в соцсетях.
«Я сказала «Да», — написала Муцениеце, прикрепив ссылку на страницу Дранги.
Пользователи уже активно поздравляют Агату, желая ей счастья. Некоторые просто оставляют смайлики в виде огня, сердечек и прочие отметки.

«Счастья вам ребята, берегите друг друга. Поздравляем от души вас»; «Агата (…) милая наша поздравляю. Люблю вас .Уважаю вас»; Боже какая радостная новость. Как на душе тепло. Агата, вы заслуживаете счастья любви», — написали юзеры.
Муцениеце была замужем за артистом Павлом Прилучным до мая 2020 года.

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Стархит: Милена заявила, что не имеет отношения к разводу Галустяна
02 мая 2025, 11:19

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавно юморист Михаил Галустян объявил о расставании с супругой после практически 20 лет брака. Это в свою очередь вызвало слухи, что у него якобы роман с некой визажисткой Миленой, которая в положении. Девушка сотрудничала с участником проекта «Наша Раша» во время съемок шоу «Новые звезды в Африке».
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — цитирует ее «Стархит».
В беседе с журналистами Милена подчеркнула, что «не имеет отношения к данной истории». Кроме того, она считает, что «если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя».

Михаил и Виктория Галустян прожили в браке практически 18 лет. Пару в отечественном шоубизе считали одной из самых крепких.

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Работа в Израиле, связь с Украиной и слухи о тяжелом заболевании: как сейчас живет ведущий «Следствие вели…» Леонид Каневский
02 мая 2025, 11:06

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский стал широко известен после ролей в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и культовой комедии «Бриллиантовая рука». Как сегодня живет артист и как он связан с Украиной, расскажет «Радио 1».

Леонид Каневский: биография


Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью, бабушкой и братом находился в эвакуации в Сибири. В 1945 году семья вернулась в родной город.

«Мне было шесть лет. Когда закончилась война, это было счастье человеческое. И когда мы вернулись в Киев из эвакуации и нам дали две комнаты в коммунальной квартире, вот это было счастье», — вспоминал он в интервью Саше Сулим.

После окончания школы Каневский уехал в Москву, где поступил на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. По завершении учебы был принят в труппу театра «Ленком».

Кинодебют состоялся в 1963 году в картине «Сорок минут до рассвета». Настоящую славу актеру принесли образы контрабандиста в «Бриллиантовой руке» и майора милиции в «ЗнаТоКах». За плечами Каневского около ста ролей. С 2006 года он является ведущим документального проекта «Следствие вели…» на НТВ.

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Личная жизнь Каневского и переезд в Израиль


С 1975 года Каневский женат на филологе и переводчице Анне Березиной. Их дочь Наталья окончила театральный факультет Тель-Авивского университета и сегодня работает художником по костюмам.

В 1991 году семья Каневских уехала в Израиль. Там вместе с режиссером Евгением Арье артист создал драматический театр «Гешер», в труппу которого вошли актеры из России.

«Я сразу почувствовал себя в Израиле комфортно. То ли потому, что русская речь звучала на всех перекрестках и в объявлениях, то ли потому, что меня встретило очень много моих друзей — одесситов и киевлян, уже устроившихся, работавших», — делился он.

В 2003 году Каневский вернулся в Москву. Он подчеркивал, что не рассматривал свой отъезд как эмиграцию — переезд в Тель-Авив был связан исключительно с профессиональной деятельностью.

«Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку, когда она возвращалась из кружка Дворца пионеров. А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай... И вот в 1989 году мой друг Женя Арье предложил поучаствовать в проекте русскоязычного театра "Гешер" в Израиле. В декабре мы группой артистов отправились туда», — говорил Каневский.

Леонид Каневский с семьей (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Как Леонид Каневский стал героем интернет-мемов


С 2006 года Леонид Каневский ведет документальный проект «Следствие вели…» на телеканале НТВ. В рамках передачи он рассказывает о преступлениях, совершенных на территории СССР в период с 1917 по 1991 год. Особое внимание уделяется также быту, моральным нормам, психологии и социальному укладу советского общества.

Проект стал самым популярным документальным шоу на российском телевидении. Передачу смотрят не только по НТВ, но и на платформе YouTube, где выпуски собирают миллионы просмотров и вызывают интерес у молодой аудитории.

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В последние годы Каневский неожиданно стал героем интернет-мемов. Их активно создают молодые зрители, выросшие на криминальных расследованиях передачи. Сам ведущий с юмором относится к такому вниманию и признается, что ему это приятно.

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Как сейчас живет Леонид Каневский


В 85 лет Леонид Каневский продолжает работать: он остается ведущим программы «Следствие вели…» и выступает на театральной сцене. Вместе с Кларой Новиковой он участвует в спектакле «Поздняя любовь», с которым гастролирует по России. Новых киноработ с его участием пока не запланировано.

Летом 2024 года в СМИ появилась информация о диагностированной у актера злокачественной опухоли, которую якобы не стали удалять из-за возраста и отсутствия угрозы жизни. Однако представитель Каневского опроверг сообщения о заболевании.

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Стало известно, какую сумму Виктория Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу
«Звездач»: Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу менее миллиона рублей
02 мая 2025, 10:57

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Недавно известная певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Беркели Овезов. Свадьба прошла в узком кругу, без участия даже самых близких друзей и родственников, что подчеркивает спонтанный характер мероприятия, утверждает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации канала, подготовка к торжеству заняла всего две недели. Эксперты оценили декор и организацию свадьбы менее чем в миллион рублей.

Дайнеко отметила, что не является фанаткой традиционных свадебных обрядов, таких как выкуп невесты.

«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — поделилась она с каналом.

Свадьба стала настоящим праздником для молодых, где главными ценностями стали близость и искренние эмоции.

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#подготовка
#свадьба
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