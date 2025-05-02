«Стала разменной монетой»: названа причина запрета въезда Орбакайте в Латвию

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Певица Кристина Орбакайте «стала разменной монетой» в Латвии на фоне выборов. Такое предположение «МК» высказал россиянин, живущий в Риге.
«В Риге скоро выборы, а партия власти «Новое Единство», походу, проиграет. Вот они и придумывают громкие ходы. Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата», — сказал собеседник.Он добавил, что не исключает отмены выступления лидера ДДТ Юрия Шевчука в августе, поскольку правящая партия действует радикально. Россиянин подчеркнул, что латыши не расстроены отменой концерта Орбакайте, тем более что, по его словам, в городе нет афиш.
Официальной причиной запрета въезда Орбакайте в Латвию назвали угрозу нацбезопасности.
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Никита Кротов