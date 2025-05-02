«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что это она стала вдохновителем развода артистов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Слова скандальной журналистки приводит «Стархит».
«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» — сказала Собчак.
Сегодня стало известно, что Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Сообщение с романтичной фотографией актриса опубликовала в соцсетях. Пользователи поздравили знаменитость, украшая свои комментарии кучей различных смайликов.
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