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«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным

Собчак заявила, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным
Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что это она стала вдохновителем развода артистов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Слова скандальной журналистки приводит «Стархит».
«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» — сказала Собчак.

Сегодня стало известно, что Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Сообщение с романтичной фотографией актриса опубликовала в соцсетях. Пользователи поздравили знаменитость, украшая свои комментарии кучей различных смайликов.

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#ксения собчак
Ссора с Дмитрием Нагиеевым и мистические события в жизни: как живет звезда сериала «СашаТаня» Алексей Климушкин
02 мая 2025, 15:45

Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

Алексей Климушкин, ставший узнаваемым благодаря роли Сильвестра Сергеева в популярных ситкомах «Универ» и «СашаТаня» в последние годы отошел от экранов. 2 мая ему исполняется 60 лет. Что известно о его жизни сегодня, карьере и возможных конфликтах, расскажет «Радио 1».

Как прославился актер


Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Актер рассказывал, что детство провел в бедности.

«Я нищеброд. Вырос в коммуналке на 25 соседей. Туалет я занимал в семь утра, чтобы успеть сходить, и в школу чтобы потом успеть добежать. Поэтому от этой нищеты и появлялось желание к чему-то более красивому», — вспоминал Климушкин.

Сначала он выбрал техническое образование и окончил институт инженеров железнодорожного транспорта, а также прошел службу во флоте. Однако в начале 90-х решил сменить профессию и получил актерское образование в ЛГИТМиК.

Карьера Алексея началась на радио: под псевдонимом Аркадий Арнаутский он вел эфиры.

«В театре у меня было три наименования, которые я играл для души. А на радио я зарабатывал, чтобы кормить детей. Конечно, физиологически, я был полностью высушен, потому что у меня был ночной эфир, дома были маленькие дети. В 10:00 уже начиналась репетиция, вечером спектакль, а ночью снова эфир. В таком аду я три года жил, но это было самое счастливое время! Потому что была гармония души и тела. Мужчине необходимо зарабатывать на семью, и в то же время надо делать что-то и для души», — говорил актер.

Позже работал с Егором Дружининым над танцевальным проектом при ресторане «Валхалл». С 2002 по 2005 годы Климушкин был постановщиком на ТНТ, где трудился над такими программами, как «Окна», «Дом» и «Бремя денег».

​Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

Прорывом в актерской карьере стала роль в «Универе», с которой он стал по-настоящему известным. Также Климушкин снялся в ряде других проектов, среди которых «Черный ворон», «Спецназ-2», «Бандитский Петербург — 10», «Улицы разбитых фонарей — 9» и «Юрочка». Всего в его фильмографии значится 17 работ.

Личная жизнь Алекся Климушкина


О личной жизни артист говорит мало. Известно, что он женат и воспитывает двоих сыновей.

«Не могу сказать, что моя семья — идеальная пара. Но, возможно, именно потому, что мы редко виделись, нам удалось сохранить некоторый трепет. К тому же, семья у меня не актерская, и это сыграло добрую службу», — рассказал он.

Мистическое событие в жизни Климушкина


Алексей Климушкин считает мистическим событием в своей жизни внезапное появление двоюродной сестры Аллы, которая живет в Италии. Сначала актер подумал, что его разыгрывают коллеги с ТНТ, ведь в его профиле на «Кинопоиске» появилось сообщение на латинице — кто-то пытался его найти.

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Спустя год Климушкин отдыхал в итальянском курорте Абано-Терме и решил позвонить по оставленному номеру. Через два часа Алла вместе с дочерью стояла у него в гостиничном номере. Выяснилось, что они родственники по линии его дедушки.

Ссора Климушкина с Нагиевым и Лифановым


На первом курсе института Алексей познакомился с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Они быстро сдружились и создали трио «Красная шапочка». Вместе они придумывали номера для капустников и скетч-шоу, получая главные роли в спектаклях.

Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

В 2001 году они поставили спектакль «Кыся» по книге Владимира Кунина, в котором сами сыграли главных героев. Позже, в 2007 году, Климушкина пригласили на съемки в сериал «Универ», что сделало его широко известным.

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в "Кысе" нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — поделился артист.

Он также признавался, что несколько лет подряд на Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения с просьбой о прощении, но так и не получил ответа.

Как Климушкин живет сейчас


В 2023 году актер ушел из сериала «СашаТаня», объяснив это личными причинами. Детали решения он не раскрывал. Поклонники предполагают, что Климушкин решил заняться новыми проектами, но официальной информации о его дальнейших планах пока нет.

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Аврора Киба узнала, когда выйдет замуж
Юная невеста Григория Лепса выяснила, что выйдет замуж в 19 лет
02 мая 2025, 15:27

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юная избранница народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, решила узнать, когда же состоится ее свадьба, воспользовавшись популярной маской в социальных сетях. Результат оказался неожиданным: согласно «прогнозу», бракосочетание ожидает Аврору в 19 лет. Об этом пишет «‎Voice».
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Олег Майами устроил дебош в клубе, вызвав недовольство музыкантов
02 мая 2025, 14:48

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавний инцидент с участием певца Олега Майами в одном из клубов стал предметом обсуждения среди зрителей и музыкантов. Артист вышел на сцену к кавер-бэнду «Сборище», желая научиться игре на скрипке, но его поведение вызвало критику. Об этом пишут Страсти.
По свидетельствам очевидцев, Майами, взяв в руки скрипку, попытался сыграть несколько нот, после чего начал требовать от публики аплодисментов. Однако его действия сопровождались нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес музыкантов.

Лидер кавер-бэнда выразил свое недовольство, отметив, что такое поведение является «большим неуважением к артисту, музыканту и человеку».

«Теперь ты не Олег Майами, а Олег Смычок», — добавил он.

Ситуация усугубилась, когда в конце выступления артист уронил смычок, что также было воспринято как недопустимое поведение. Музыканты и зрители остались шокированы инцидентом, который стал темой обсуждения.

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02 мая 2025, 14:09

Михаил Жигалов (фото: кадр из сериала «Молодежка»)

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, известный по десяткам ярких ролей в советском и российском кино, продолжает оставаться активным участником культурной жизни страны. Актер выходит на театральную сцену, снимается в новых проектах. 2 мая ему исполняется 83 года. О личных испытаниях артиста, его борьбе с зависимостью и семейных отношениях, расскажет «Радио 1».

Чем известен Михаил Жигалов: биография


Михаил Жигалов родился 2 мая 1942 года в Самаре, куда его семья была эвакуирована в годы Великой Отечественной войны. Позднее Жигаловы вернулись в Москву, а затем на время переехали в Чехословакию. В 1965 году Жигалов окончил Московский институт химического машиностроения и начал работать в научно-исследовательском институте.

Однако спустя несколько лет, в 1968 году, он решил сменить профессию. Он рассказывал, что театральная деятельность привлекала его с самого детства.

«Первые годы работал с удовольствием. Разрабатывал по французской лицензии таблеточные машины. Мне вдруг все это перестало быть интересным. Технарь во мне умер. Лирик победил физика. В конце концов сам себе сказал: "Ты мужик или как? Что слюни распускать?!". Представил себя через пару десятков лет: эдак сижу начальником отдела в НИИ и рассуждаю – вот я бы да мог бы, да на сцене, да Шекспира! Как только это представил, — стало так противно. Все бросил и решил попробовать себя в театре», — вспоминал актер.

В 1970 году актер завершил обучение в драматической студии при Центральном детском театре, ныне РАМТ.

В фильмографии Михаила Жигалова — более 150 проектов. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Петровка, 38», «Афганский излом», «На углу, у Патриарших», «Граница: Таежный роман», «Молодежка», «Хор», «Только один» и многих других.

Михаил Жигалов (фото: кадр из программы «Пока все дома»)

Личная жизнь Михаила Жигалова


Первой супругой Михаила Жигалова была женщина по имени Нина, с которой он расстался из-за разногласий по поводу смены профессии.

Позднее актер вступил в брак с коллегой Ириной Маликовой, в этом союзе в 1989 году родился сын. Спустя некоторое время пара развелась. Также у актера есть внебрачный сын Аркадий от переводчицы Регины.

«Аркашу, честно скажу, я не сразу признал. Думал, что Регина выйдет замуж, у сына будет фамилия ее мужа, но я все равно бы им помогал. Не хотел, чтобы наша ситуация превращалась в торговлю, но не вышло», — говорил Жигалов.

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С нынешней супругой, врачом-пульмонологом Татьяной, Жигалов познакомился в Боткинской больнице, где проходил лечение.

«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — вспоминал он.

В 1991 году у пары родилась дочь Анна. Официально актер зарегистрировал брак с Татьяной, когда девочке исполнилось 12 лет.

«Поженились, потому что бумажные вопросы стали доставать. Конечно, официальный брак не так и важен, но по нашему законодательству это надо», — сказал актер.

Проблемы со здоровьем и алкоголем


Михаил Жигалов открыто говорил о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. Он признавался, что на протяжении многих лет злоупотреблял спиртным, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

«Я тогда выпивал. Мог три дня подряд не просыхать, но понимал, что у моего организма удивительное свойство: если надо работать, моментально заставлял себя остановиться. Так что запойным себя не считал, но удивлялся, как это люди могут выпить 50 граммов — и все», — говорил он.

К 45 годам у него диагностировали три язвы и хронический бронхит. Кроме того, развился гемиспазм лицевого нерва, который мешал съемкам.

«Я уже и сниматься не мог — на крупных планах лицо дергалось. Только и думал, как его удержать, но это же неконтролируемый процесс. А начиналось-то с того, что веко чуть-чуть подергивалось. Когда играл бандита по кличке Сударь в фильме "Петровка, 38", оператор улыбался: "Давай дождемся, когда начнется". Так что, если будете пересматривать эту картину, знайте: в кадре у меня лицо по-настоящему дергается, я не играл», — рассказывал артист.

Побороть зависимость и восстановить здоровье актеру удалось в клинике, где он и познакомился с будущей супругой.

Михаил Жигалов (фото: кадр из сериала «Молодежка»)

Чем Жигалов занимается сейчас


Сегодня Михаил Жигалов продолжает активно работать. 82-летний артист участвует в театральных постановках «Три сестры» и «Любовь и голуби».

В 2023 году он снялся в фильме «Катя-Катя», также ожидается выход лент «Один день детства» и «Эффект компассии», где он исполнил роли.

Артист проживает в Москве с женой в трехкомнатной квартире, которую приобрел сравнительно недавно. Также у семьи есть дача.

«Долго копил деньги, думал: "Там — продам, тут — куплю", но цены растут быстрее. И вот, наконец, решился. Мы тут хороший ремонт сделали. И теперь живем и радуемся в просторных трех комнатах», — поделился Михаил.

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«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
Пригожин назвал Гордона* уродом за оскорбление Валерии
02 мая 2025, 13:18

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин назвал украинского блогера-журналиста Дмитрия Гордона* «уродом» за то, что тот оскорбил его жену Валерию. В беседе с aif.ru мужчина подчеркнул, что оскорбления в адрес матери троих детей недопустимы, как и в целом женщины. Пригожин считает такое поведение нецивилизованным.
«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», — сказал Пригожин.
Перед этим Гордон* нецензурно говорил о чете Пригожиных и предлагал паре «удариться пустыми бошками о стенку».

До этого министр культуры Украины Николай Точицкий попросил украинских силовиков узнать, где снимали видео с советской композицией «С чего начинается Родина», которую исполняла Валерия в черном платье на фоне руин за спиной. Пригожин подчеркивал, что клип снимали не в зоне боевых действий, а в павильоне.

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*Признан иноагентом в РФ и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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