«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным

Продюсер Иосиф Пригожин назвал украинского блогера-журналиста Дмитрия Гордона* «уродом» за то, что тот оскорбил его жену Валерию. В беседе с aif.ru мужчина подчеркнул, что оскорбления в адрес матери троих детей недопустимы, как и в целом женщины. Пригожин считает такое поведение нецивилизованным.