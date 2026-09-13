«Ни один мой мужчина сына так и не принял»: Ксенофонтова откровенно высказалась о семье

13 сентября 2026, 19:05

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о своем особенном сыне и личной жизни

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* / @elena_ksenofontova_official)

Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о личной жизни и отношениях с 23-летним сыном Тимофеем. В подкасте «Про красоту» актриса призналась, что ни один из её избранников в итоге не смог по-настоящему принять особенности молодого человека.





У Тимофея диагностировано расстройство аутистического спектра. Кроме того, в детстве он сталкивался с заиканием и трудностями при адаптации к школьной программе. По словам Ксенофонтовой, поначалу окружающие воспринимали сына как настоящего гения, однако со временем в семье появились серьёзные сложности.





«Ни один мой мужчина сына так и не принял. Даже Алексей, который буквально разбудил меня как женщину, ярко растормошил в мои 49 лет. Хотя поначалу все называли Тиму гением, но это только сначала. А потом были проблемы», — призналась актриса.

«У меня бывали срывы. Я в него что-то кидала, кричала, закрывалась. Я молчала месяцами, и он молчал», — рассказала Ксенофонтова.