«Ни один мой мужчина сына так и не принял»: Ксенофонтова откровенно высказалась о семье
Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о своем особенном сыне и личной жизни
Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о личной жизни и отношениях с 23-летним сыном Тимофеем. В подкасте «Про красоту» актриса призналась, что ни один из её избранников в итоге не смог по-настоящему принять особенности молодого человека.
У Тимофея диагностировано расстройство аутистического спектра. Кроме того, в детстве он сталкивался с заиканием и трудностями при адаптации к школьной программе. По словам Ксенофонтовой, поначалу окружающие воспринимали сына как настоящего гения, однако со временем в семье появились серьёзные сложности.
«Ни один мой мужчина сына так и не принял. Даже Алексей, который буквально разбудил меня как женщину, ярко растормошил в мои 49 лет. Хотя поначалу все называли Тиму гением, но это только сначала. А потом были проблемы», — призналась актриса.Елена также решила честно рассказать о собственных ошибках в воспитании. Она признаёт, что далеко не всегда могла справляться с эмоциями и ситуацией, в которой оказалась семья. Иногда напряжение становилось настолько сильным, что приводило к конфликтам.
«У меня бывали срывы. Я в него что-то кидала, кричала, закрывалась. Я молчала месяцами, и он молчал», — рассказала Ксенофонтова.При этом актриса подчёркивает, что у Тимофея есть выдающиеся способности. По её словам, ещё в три года он мог собирать пазлы из 500 деталей, отличается системным мышлением и способен глубоко погружаться в интересующие его темы.