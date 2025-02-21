«Реабилитации не помогли»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии мамы после инсульта

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о состоянии 82-летней матери, которая перенесла инсульт. После острого него у женщины отказала рука. Об этом звезда рассказала в своем Телеграм-канале.
«Моей маме 82 года. 4 года назад она перенесла инсульт, и одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на нее ругаются», — откровенничала телеведущая.
Вместе с тем Кудрявцеву поражает хорошая память матери. Некоторое время назад, вспоминает Лера, она окликнула женщину, с которой 20 лет назад прогуливалась по парку, после чего «мило беседовала с ней». Кудрявцева обратила внимание, что относится к иной категории людей и не может похвастаться прекрасной памятью.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала о том, как ударилась спиной на съемках шоу «Жестокие игры» в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время.
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