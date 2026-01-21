За певицу Алсу борется 38‑летний криптомиллионер, осыпавший подарками Бузову

21 января 2026, 13:40

В окружении певицы Алсу подтвердили появление состоятельного поклонника

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Близкие к певице Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) источники сообщили kp.ru о появлении в её окружении состоятельного поклонника — российского бизнесмена.





По информации издания, пара познакомилась в прошлом году. Их несколько раз видели вместе на мероприятиях. Во время новогодних каникул в Дубае Алсу и бизнесмена замечали в ресторанах.

«Они отдыхали в компании Джигана, Тимати и других общих друзей. Новый поклонник на четыре года моложе Алсу, ему 38 лет», — раскрыли инсайдеры.