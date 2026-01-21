За певицу Алсу борется 38‑летний криптомиллионер, осыпавший подарками Бузову
В окружении певицы Алсу подтвердили появление состоятельного поклонника
Близкие к певице Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) источники сообщили kp.ru о появлении в её окружении состоятельного поклонника — российского бизнесмена.
По информации издания, пара познакомилась в прошлом году. Их несколько раз видели вместе на мероприятиях. Во время новогодних каникул в Дубае Алсу и бизнесмена замечали в ресторанах.
«Они отдыхали в компании Джигана, Тимати и других общих друзей. Новый поклонник на четыре года моложе Алсу, ему 38 лет», — раскрыли инсайдеры.Кавалер артистки начинал карьеру в банковской сфере, затем перешёл в криптовалютный бизнес, где удачно инвестировал и стал состоятельным. Ранее этот бизнесмен пытался добиться расположения Ольги Бузовой, дарил ей украшения и дорогие сумки. В окружении Алсу отмечают, что их общение остаётся дружеским, но певица принимает его знаки внимания.