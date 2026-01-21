У Стефании Маликовой образовался налоговый долг из-за бизнеса
У дочери Дмитрия Маликова, Стефании Маликовой, возникли проблемы с налоговой службой, связанные с её предпринимательской деятельностью.
По данным «Звездача», за брендом одежды Стеши числится задолженность в размере 235 тысяч рублей.
Речь идёт о компании ООО «Дрессбайстеша», через которую Стефания развивает собственный модный бренд. На данный момент долг относится именно к налоговым обязательствам юридического лица, а не к личным финансам Маликовой. Тем не менее сумма уже выглядит ощутимой — особенно для молодого бизнеса, который всё ещё находится на этапе становления и развития.
Подобные задолженности могут возникать из-за ошибок в отчётности или задержек с платежами, однако при отсутствии оперативного урегулирования вопрос может повлечь за собой дополнительные штрафы и пени. Пока сама Стефания ситуацию публично не комментировала.
