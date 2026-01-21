У Стефании Маликовой образовался налоговый долг из-за бизнеса

21 января 2026, 13:52

Стефания Маликова задолжала ФНС 200 тысяч рублей

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

У дочери Дмитрия Маликова, Стефании Маликовой, возникли проблемы с налоговой службой, связанные с её предпринимательской деятельностью.