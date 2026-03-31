«Ни разу не плюнули в блюдо»: Валя Карнавал рассказала о закулисье работы в столовой

Валя Карнавал откровенно рассказала о своём опыте работы официанткой в шоу «Ужин с Роговым». По словам артистки, этот период стал для неё важным жизненным уроком и научил терпению и уважению к людям, работающим в сфере обслуживания.



Карнавал вспомнила, что устроилась на подработку вместе с подругой — их взяли в столовую, куда ежедневно приходили сотрудники офисов. Работа оказалась непростой: посетители часто вели себя требовательно, а иногда и откровенно грубо.

Особенно ей запомнились клиентки с пакетами Victoria’s Secret, которые, по словам Вали, нередко проявляли недовольство и постоянно просили что-то переделать или заменить. Несмотря на это, будущая звезда старалась сохранять спокойствие и выполнять свои обязанности максимально корректно.

Блогерша подчеркнула, что этот опыт сильно повлиял на её отношение к людям: теперь она никогда не позволяет себе грубость по отношению к персоналу и хорошо понимает, насколько важны уважение и вежливость в любой ситуации.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

