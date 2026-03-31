«Прятала в ботинки»: Клава Кока рассмешила гостей шоу историей из детства
Клава Кока поделилась необычной историей из детства в шоу «Ужин с Роговым». Артистка призналась, что, несмотря на нынешнее вегетарианство, в детстве у неё были довольно странные гастрономические привычки.
По её словам, она очень любила курицу и, пока мама готовила, могла тайком брать несколько кусочков и прятать их в ботинки, чтобы позже спокойно съесть. Сейчас певица с улыбкой вспоминает этот эпизод, отмечая, что её отношение к еде с тех пор сильно изменилось.
История вызвала бурную реакцию за столом. Ведущий шоу, Александр Рогов, не смог сдержать эмоций и в шутку прокомментировал признание, отметив, что это звучит весьма необычно.
Компанию за ужином Коке составили Валя Карнавал, Катя Голден и Екатерина Скулкина. Гости делились воспоминаниями, обсуждали детские привычки и пробовали блюда, связанные с ностальгией.
