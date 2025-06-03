«Ни с кем я не спала, вы смеетесь?!»: Виктория Боня ответила на обвинения Аланы Мамаевой в интиме с Кокориным
Виктория Боня заявила, что не спала ни с Мамаевым, ни с Кокориным
Телеведущая Виктория Боня ответила Алане Мамаевой на обвинения в интимной связи с футболистом Александром Кокориным. В свое время экс-супруга футболиста открыто враждовала со звездой «Дома-2».
«Я не спала ни с Кокориным, ни с Мамаевым. Ни с кем я не спала, вы смеетесь?! Хочу сказать, что у меня очень много друзей-мужчин. Всегда их жены думают, что я с ними сплю. Я себя не вела так, что до меня можно было докопаться», — говорила Боня.
Алана в шоу «Злые языки» на Rutube рассказывала, что Павел Мамаев дарил ей дорогую «Бентли» за измены. Экс-супруга спортсмена отмечала, что прочитала переписку и не смогла понять, кто такая ВБ. По словам Аланы, она посчитала сообщения подозрительными. Затем брюнетка заявила, что во время резонансного скандала с Мамаевым и Кокориным, Боня защищала последнего.
«Ты защищала не Мамаева, а Кокорина. Там ничего суперинтересного не было. Но, насколько я помню, что я на тебя гнала, упоминая Мамаева, потому, что не хотела раскрывать, что ты на самом деле спала с Кокориным», — сказала Алана Мамаева.
После девушка рассказала, что муж был неверен ей, поэтому часто приписывала ему любовниц. Собеседница подчеркнула, что в тот момент была «как на пороховой бочке», но сейчас все в прошлом.
«Я верю, что Вика не спала с Павлом. (…) Мне писали пачками сообщения, мол, мы видели то, видели это… Я постоянно была на нервах, меня многое триггерило», — заключила Мамаева.