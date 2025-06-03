«Ни с кем я не спала, вы смеетесь?!»: Виктория Боня ответила на обвинения Аланы Мамаевой в интиме с Кокориным

03 июня 2025, 14:34

Виктория Боня заявила, что не спала ни с Мамаевым, ни с Кокориным

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Виктория Боня ответила Алане Мамаевой на обвинения в интимной связи с футболистом Александром Кокориным. В свое время экс-супруга футболиста открыто враждовала со звездой «Дома-2».







«Я не спала ни с Кокориным, ни с Мамаевым. Ни с кем я не спала, вы смеетесь?! Хочу сказать, что у меня очень много друзей-мужчин. Всегда их жены думают, что я с ними сплю. Я себя не вела так, что до меня можно было докопаться», — говорила Боня.



«Ты защищала не Мамаева, а Кокорина. Там ничего суперинтересного не было. Но, насколько я помню, что я на тебя гнала, упоминая Мамаева, потому, что не хотела раскрывать, что ты на самом деле спала с Кокориным», — сказала Алана Мамаева.

«Я верю, что Вика не спала с Павлом. (…) Мне писали пачками сообщения, мол, мы видели то, видели это… Я постоянно была на нервах, меня многое триггерило», — заключила Мамаева.