Режиссер Светлана Дружинина назвала слухи о госпитализации «чепухой»
Режиссер Светлана Дружинина о слухах про госпитализацию: «Отстаньте от меня»
Режиссер Светлана Дружинина отреагировала на слухи о своей госпитализации с высоким давлением в разговоре с «Аргументами и фактами».
«Отстаньте от меня с этой чепухой», — прокомментировала звезда «Девчат».Перед этим СМИ писали, что 89-летнюю артистку дважды за месяц экстренно отвезли в больницу с высоким давлением на фоне аномальной жары в столице. Была информация, что актриса жаловалась на высокое давление и нехватку воздуха. Источники сообщали, что 28 мая женщину привезли в стационар и стабилизировали ее состояние.
В декабре прошлого года Светлана Дружинина, отвечая на сообщения о госпитализации, говорила, что ее «за этот год уже не первый раз хоронят». Кинорежиссер родилась в Москве в 1935 году.