Режиссер Светлана Дружинина назвала слухи о госпитализации «чепухой»

03 июня 2025, 12:02

Режиссер Светлана Дружинина о слухах про госпитализацию: «Отстаньте от меня»

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Режиссер Светлана Дружинина отреагировала на слухи о своей госпитализации с высоким давлением в разговоре с «Аргументами и фактами».







«Отстаньте от меня с этой чепухой», — прокомментировала звезда «Девчат».

