Режиссер Светлана Дружинина назвала слухи о госпитализации «чепухой»

Режиссер Светлана Дружинина о слухах про госпитализацию: «Отстаньте от меня»
Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Режиссер Светлана Дружинина отреагировала на слухи о своей госпитализации с высоким давлением в разговоре с «Аргументами и фактами».



«Отстаньте от меня с этой чепухой», — прокомментировала звезда «Девчат».
Перед этим СМИ писали, что 89-летнюю артистку дважды за месяц экстренно отвезли в больницу с высоким давлением на фоне аномальной жары в столице. Была информация, что актриса жаловалась на высокое давление и нехватку воздуха. Источники сообщали, что 28 мая женщину привезли в стационар и стабилизировали ее состояние.

В декабре прошлого года Светлана Дружинина, отвечая на сообщения о госпитализации, говорила, что ее «за этот год уже не первый раз хоронят». ​Кинорежиссер родилась в Москве в 1935 году.


Никита Кротов

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