«Ничего хорошего»: Оксана Самойлова высказалась о скандалах в шоу-бизнесе
Самойлова прокомментировала хейт, реалити-шоу и личную жизнь знаменитостей
На VK Fest в зоне Super Fun Club Оксана Самойлова пообщалась с корреспондентом Super и поделилась своим мнением о громких событиях в мире шоу-бизнеса, а также рассказала, как относится к критике, скандалам и участию знаменитостей в реалити-проектах.
Во время беседы блогер с улыбкой вспомнила вирусный ролик с лыжным танцем Яна Топлеса, который быстро разлетелся по социальным сетям. При этом обсуждать скандальную историю с блогером, которого недавно засняли целующимся с неизвестной девушкой в клубе, Самойлова не стала, ограничившись лаконичным комментарием.
«Ничего хорошего, конечно же. Что тут ещё скажешь?» — отметила она.Также Оксана высказалась о Марьям Тилляевой, которая после участия в реалити-шоу столкнулась с волной критики в интернете. По словам Самойловой, она старается не осуждать участников подобных проектов, поскольку хорошо понимает, в каких условиях проходят съёмки.
«Я ко всем участникам реалити, кто бы как там ни проявлялся, отношусь просто с пониманием, потому что мы знаем, как это работает», — сказала блогер.Самойлова подчеркнула, что телевизионные проекты часто становятся серьёзным эмоциональным испытанием для участников, а зрители далеко не всегда видят полную картину происходящего. Именно поэтому, по её мнению, не стоит торопиться с выводами и осуждением людей, оказавшихся в центре внимания после выхода подобных шоу.