«Ничего хорошего»: Оксана Самойлова высказалась о скандалах в шоу-бизнесе

19 июля 2026, 12:58

Самойлова прокомментировала хейт, реалити-шоу и личную жизнь знаменитостей

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

На VK Fest в зоне Super Fun Club Оксана Самойлова пообщалась с корреспондентом Super и поделилась своим мнением о громких событиях в мире шоу-бизнеса, а также рассказала, как относится к критике, скандалам и участию знаменитостей в реалити-проектах.





Во время беседы блогер с улыбкой вспомнила вирусный ролик с лыжным танцем Яна Топлеса, который быстро разлетелся по социальным сетям. При этом обсуждать скандальную историю с блогером, которого недавно засняли целующимся с неизвестной девушкой в клубе, Самойлова не стала, ограничившись лаконичным комментарием.





«Ничего хорошего, конечно же. Что тут ещё скажешь?» — отметила она.

«Я ко всем участникам реалити, кто бы как там ни проявлялся, отношусь просто с пониманием, потому что мы знаем, как это работает», — сказала блогер.