Жена Джигана о раздвоении личности: «Мне нужно притворяться Самойловой»

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм*/samoylovaoxana)
Оксане Самойловой кажется, что у нее раздвоение личности. Такими мыслями она поделилась с поклонниками в своем Instagram*.
Супруга Джигана с юмором признается, что ведет контрастную жизнь: то с головой уходит в домашние дела, то блистает на светских раутах в роскошных образах, приковывая к себе внимание прессы.
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«Мне кажется, что у меня раздвоение личности. Час назад я ковырялась в грядках по уши в грязи и носилась с рассадой своей, и вот мне нужно ехать на мероприятие и притворяться Самойловой», — написала российская модель.Недавний отъезд Оксаны Самойловой от семьи также сопровождался сменой настроений. Бизнесвумен шутила, что хочет еще пожить одна, такая «молодая и красивая». Однако стоило оказаться в аэропорту, она поняла, что не хочет оставлять детей и мужа.
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