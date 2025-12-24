Названа причина, по которой Алла Пугачёва снова может дать интервью
Продюсер Дзюник: если Пугачёвой хорошо заплатят, то она выйдет с новым интервью
Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что Алла Пугачёва может дать новое большое интервью, если предложат крупный гонорар.
В беседе с «NEWS.ru» Дзюник отметил, что за предыдущее интервью Екатерине Гордеевой* исполнительница хита «Миллион алых роз» получила не менее миллиона долларов.
«Если ещё раз Ходорковскому* нужно будет обгадить Россию и он снова заплатит Пугачёвой, я думаю, она придумает, что сказать, и даст интервью», — заявил эксперт.Продюсер добавил, что на средства от того разговора Примадонна приобрела для семьи дом в Болгарии, чтобы официально обосноваться за рубежом. Ранее, по его словам, артистка арендовала жильё в Израиле, Лимасоле и Юрмале.
Накануне новую песню Аллы Пугачёвой призвали запретить в России.