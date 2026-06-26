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«Ничего не помогает»: Белла Хадид пожаловалась на тяжёлое обострение хронической болезни

Белла Хадид откровенно рассказала о борьбе с болезнью Лайма
Белла Хадид (Фото: Instagram* / @bellahadid)

Белла Хадид откровенно рассказала поклонникам в соцсетях о новом обострении болезни Лайма, с которой живёт уже много лет. По словам 29-летней модели, в последнее время её состояние заметно ухудшилось, что сказалось не только на физическом, но и на эмоциональном самочувствии.



Звезда призналась, что испытывает сильную усталость, тревожность, ощущение «тумана в голове», неуверенность в себе, а также сталкивается с депрессией и чувством изоляции. Несмотря на многочисленные попытки улучшить состояние, справиться с симптомами пока не удаётся.

«Не могу стряхнуть это обострение. Проспала 11 часов. Опять… Прошла все протоколы у каждого врача, у которого когда-либо была. Ничего не помогает», — поделилась Белла.
При этом модель старается радоваться даже небольшим успехам. Она рассказала, что смогла самостоятельно принять душ без обморока, назвав это для себя настоящей победой. Хадид также поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что подобные периоды сопровождают её уже около 15 лет.

Белла страдает болезнью Лайма с подросткового возраста. Ранее о диагнозе модели рассказывала её мать, а впоследствии стало известно, что с этим заболеванием также живут Иоланда Хадид и брат Беллы — Анвар.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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