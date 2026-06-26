«Ничего не помогает»: Белла Хадид пожаловалась на тяжёлое обострение хронической болезни
Белла Хадид откровенно рассказала о борьбе с болезнью Лайма
Белла Хадид откровенно рассказала поклонникам в соцсетях о новом обострении болезни Лайма, с которой живёт уже много лет. По словам 29-летней модели, в последнее время её состояние заметно ухудшилось, что сказалось не только на физическом, но и на эмоциональном самочувствии.
Звезда призналась, что испытывает сильную усталость, тревожность, ощущение «тумана в голове», неуверенность в себе, а также сталкивается с депрессией и чувством изоляции. Несмотря на многочисленные попытки улучшить состояние, справиться с симптомами пока не удаётся.
«Не могу стряхнуть это обострение. Проспала 11 часов. Опять… Прошла все протоколы у каждого врача, у которого когда-либо была. Ничего не помогает», — поделилась Белла.При этом модель старается радоваться даже небольшим успехам. Она рассказала, что смогла самостоятельно принять душ без обморока, назвав это для себя настоящей победой. Хадид также поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что подобные периоды сопровождают её уже около 15 лет.
Белла страдает болезнью Лайма с подросткового возраста. Ранее о диагнозе модели рассказывала её мать, а впоследствии стало известно, что с этим заболеванием также живут Иоланда Хадид и брат Беллы — Анвар.