«Ничего не помогает»: Белла Хадид пожаловалась на тяжёлое обострение хронической болезни

26 июня 2026, 22:57

Белла Хадид откровенно рассказала о борьбе с болезнью Лайма

Белла Хадид (Фото: Instagram* / @bellahadid)

Белла Хадид откровенно рассказала поклонникам в соцсетях о новом обострении болезни Лайма, с которой живёт уже много лет. По словам 29-летней модели, в последнее время её состояние заметно ухудшилось, что сказалось не только на физическом, но и на эмоциональном самочувствии.





Звезда призналась, что испытывает сильную усталость, тревожность, ощущение «тумана в голове», неуверенность в себе, а также сталкивается с депрессией и чувством изоляции. Несмотря на многочисленные попытки улучшить состояние, справиться с симптомами пока не удаётся.





«Не могу стряхнуть это обострение. Проспала 11 часов. Опять… Прошла все протоколы у каждого врача, у которого когда-либо была. Ничего не помогает», — поделилась Белла.