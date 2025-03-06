«Ничего не понимаете!»: Сергей Соседов ответил на требования зрителей выгнать Кудрявцеву из шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил телезрителей в непонимании процесса съёмок и законов жанра после того, как они обрушились с критикой на одного из членов жюри Леру Кудрявцеву и даже требовали изгнать её из проекта.
По его словам, на телеэкране, «с дивана», всё видится совсем не так, как реально происходит в студии, на сцене и в момент обсуждения номеров. Даже сами выступления артистов через экран воспринимаются иначе, чем их видят судьи в реальный момент времени, сказал критик в беседе с изданием URA.RU.
Он не разделяет недовольство зрителей Лерой Кудрявцевой, которую часто обвиняют в необъективности, а также в том, что она высокомерно и с издёвкой относится к своим другим членам жюри. Например, старших коллег Малежика и Муромова она называла «дядей Славой» и «дядей Мишей». Недавно телеведущая после выступления Сергея Челобанова сцепилась и с самим Соседовым и даже нецензурно обругала его.
Критик заявил, что совсем не обижается на Кудрявцеву, а ссоры и даже ругань среди участников проекта — это тоже часть съёмочного процесса и один из элементов шоу.
Он также подчеркнул, что члены жюри, как и все участники телепроекта, находятся «внутри шоу», а зрителям доступно лишь то, что показали режиссеры монтажа.
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«Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера, как они есть, являясь частью большого шоу. Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель», — сказал Сергей.
Он не разделяет недовольство зрителей Лерой Кудрявцевой, которую часто обвиняют в необъективности, а также в том, что она высокомерно и с издёвкой относится к своим другим членам жюри. Например, старших коллег Малежика и Муромова она называла «дядей Славой» и «дядей Мишей». Недавно телеведущая после выступления Сергея Челобанова сцепилась и с самим Соседовым и даже нецензурно обругала его.
Критик заявил, что совсем не обижается на Кудрявцеву, а ссоры и даже ругань среди участников проекта — это тоже часть съёмочного процесса и один из элементов шоу.
«Это все ерунда. Она, конечно, потом сказала мне дежурно: "Извини". Но я и не в обиде на нее. Мы же должны взаимодействовать друг с другом. Шутки, споры — они нужны в жюри и случаются очень часто», — добавил Сергей.
Он также подчеркнул, что члены жюри, как и все участники телепроекта, находятся «внутри шоу», а зрителям доступно лишь то, что показали режиссеры монтажа.
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Александр Бойцов