22 ноября 2026, 20:29

63-летний Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик вновь стали родителями

Квентин Тарантино (Фото: кадр из фильма «Однажды… Тарантино»)

В семье 63-летнего режиссёра Квентина Тарантино произошло пополнение: у него и его супруги, 43-летней израильской певицы и модели Даниэллы Пик, родился третий ребёнок. Пара стала родителями мальчика. О радостном событии сообщает People, ссылаясь на представителей постановщика, которые подтвердили информацию. Другие подробности рождения малыша пока не раскрываются.