Квентин Тарантино стал отцом в третий раз: у режиссёра родился сын
В семье 63-летнего режиссёра Квентина Тарантино произошло пополнение: у него и его супруги, 43-летней израильской певицы и модели Даниэллы Пик, родился третий ребёнок. Пара стала родителями мальчика. О радостном событии сообщает People, ссылаясь на представителей постановщика, которые подтвердили информацию. Другие подробности рождения малыша пока не раскрываются.
Тарантино и Даниэлла познакомились в 2009 году. После восьми лет отношений влюблённые объявили о помолвке, а в 2018-м сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. До появления третьего ребёнка супруги воспитывали двоих детей: шестилетнего сына Лео и четырёхлетнюю дочь Адриану.
Тем временем режиссёр продолжает работать над своим последним полнометражным проектом. Ранее стало известно, что Тарантино завершил сценарий десятого фильма, который должен стать финальным в его карьере в большом кино.
После завершения работы над картиной постановщик намерен сосредоточиться на театре. В дальнейшем он планирует уделять больше времени семье и собственной жизни вдали от привычного кинематографического ритма.
Читайте также: