«Выставить ребёнка идиотом»: муж Бородиной выступил против травли её дочери
Николай Сердюков защитил дочь Ксении Бородиной Теону
Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, резко высказался о ситуации с травлей их младшей дочери Теоны в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его словам, дети подвергаются несправедливой критике, когда отдельные моменты вырезаются и монтируются таким образом, что создается впечатление, будто ребёнок «зажрался».
«Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребёнка идиотом. Ладно это был бы я, меня это не трогает, Ксения тоже с этим долгое время жила. Но это ребенок, поэтому я считаю, что такие вещи нужно наказывать и максимально доводить дело до конца…» — заявил Сердюков.Он подчеркнул, что хотя официально он не является отцом Теоны, относится к ней как к члену семьи.
Кроме того, Николай прокомментировал недавнее заявление Ксении Собчак о якобы скором разводе Бородиной с ним. Муж телеведущей считает, что подобные заявления — это способ привлечь внимание, но отметился, что журналистка уже не в том возрасте, чтобы хайповать.