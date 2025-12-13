«Выставить ребёнка идиотом»: муж Бородиной выступил против травли её дочери

13 декабря 2025, 16:34

Николай Сердюков защитил дочь Ксении Бородиной Теону

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, резко высказался о ситуации с травлей их младшей дочери Теоны в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По его словам, дети подвергаются несправедливой критике, когда отдельные моменты вырезаются и монтируются таким образом, что создается впечатление, будто ребёнок «зажрался».





«Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребёнка идиотом. Ладно это был бы я, меня это не трогает, Ксения тоже с этим долгое время жила. Но это ребенок, поэтому я считаю, что такие вещи нужно наказывать и максимально доводить дело до конца…» — заявил Сердюков.