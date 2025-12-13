Видео с курящим MACAN обернулось арестом: на гауптвахту отправили не рэпера

13 декабря 2025, 16:55

Сослуживец рэпера MACAN получил 30 суток за съёмку курящего артиста

MACAN (Фото: Instagram* / @1macan)

В дивизии оперативного назначения имени Дзержинского разгорелся скандал после появления в Сети видео с рэпером MACAN, проходящим срочную службу. Об этом сообщает Mash.