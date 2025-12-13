Видео с курящим MACAN обернулось арестом: на гауптвахту отправили не рэпера
В дивизии оперативного назначения имени Дзержинского разгорелся скандал после появления в Сети видео с рэпером MACAN, проходящим срочную службу. Об этом сообщает Mash.
Кадры, на которых артист курит в неположенном месте, привели к жёстким последствиям — но не для самого музыканта.
Ролик был снят в первый день службы Андрея Косолапова. Автором видео стал повар Центра специального назначения «Витязь», который записал происходящее на телефон и выложил запись в интернет. Публикация быстро привлекла внимание службы защиты государственной тайны.
В итоге дисциплинарное наказание получил не герой видео, а его оператор. Сослуживца рэпера арестовали и отправили на гауптвахту сроком до 30 суток за несанкционированную съёмку на территории воинской части и нарушение уставных правил.
Сам MACAN, несмотря на зафиксированное нарушение, курение вне специально отведённого места, официальных санкций избежал.
