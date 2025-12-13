«Киркоров благословил»: Люся Чеботина рассказала о тайном возлюбленном
Люся Чеботина заявила, что её новые отношения одобрили мама и Киркоров
Люся Чеботина рассказала о своем возлюбленном. Певица сообщила, что находится в отношениях, но не готова раскрывать личность избранника. Подробности приводит издание Super.
Артистка отметила, что партнёр вызывает у неё полное доверие. Она назвала его самым заботливым и внимательным человеком. Чеботина пояснила, что скрывает имя и лицо спутника, чтобы защитить отношения от излишнего внимания со стороны публики. Певица добавила, что её мама приняла избранника.
«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — поделилась артистка.Кроме того, Чеботина представила своего возлюбленного Филиппу Киркорову. Певец приходится ей наставником. На вопрос, одобрил ли Киркоров этот союз, девушка ответила, что получила его благословение.