«Киркоров благословил»: Люся Чеботина рассказала о тайном возлюбленном

13 декабря 2025, 17:28

Люся Чеботина заявила, что её новые отношения одобрили мама и Киркоров

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Люся Чеботина рассказала о своем возлюбленном. Певица сообщила, что находится в отношениях, но не готова раскрывать личность избранника. Подробности приводит издание Super.





Артистка отметила, что партнёр вызывает у неё полное доверие. Она назвала его самым заботливым и внимательным человеком. Чеботина пояснила, что скрывает имя и лицо спутника, чтобы защитить отношения от излишнего внимания со стороны публики. Певица добавила, что её мама приняла избранника.

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — поделилась артистка.