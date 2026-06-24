«Ничего плохого нет»: Роза Сябитова ответила, сколько нужно встречаться перед свадьбой
Ведущая Сябитова: перед свадьбой достаточно повстречаться год
Известная телеведущая и глава брачного агентства Роза Сябитова рассказала, сколько времени, по ее мнению, парам стоит встречаться перед тем, как подать заявление в ЗАГС. Об этом стало известно 24 июня.
Идеальным сроком она считает один год, пишет Life.ru. Эксперт пояснила, что за 12 месяцев отношения проходят несколько этапов, которые она сравнила со сменами времен года: от знакомства и помолвки до самого бракосочетания. Этот период, по ее словам, позволяет партнерам узнать друг друга в различных жизненных ситуациях. Сябитова также высказалась о сожительстве.
«Сожительство — это совместное проживание, и ничего плохого в этом нет. Брак — тоже совместное проживание, только с регистрацией», — прокомментировала Сябитова.Тем не менее сваха рекомендует молодым парам регистрировать брак ради государственной защиты, особенно в вопросах, касающихся женщин и детей. Людям в возрасте она советует сделать это во избежание проблем с наследством. При этом окончательный выбор формы отношений, по ее мнению, остается за самими людьми.
Отвечая на вопрос о нежелании мужчин делать предложение, Сябитова заявила, что не считает это распространенной проблемой. Она напомнила, что по природе выбор делает женщина, однако инициативу должен проявлять мужчина. При этом она призвала власти не беспокоиться за подрастающее поколение: по ее словам, молодежь активно создает семьи, а попытки, ошибки и последующий опыт являются естественной частью жизненного цикла.