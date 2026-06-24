«Ничего плохого нет»: Роза Сябитова ответила, сколько нужно встречаться перед свадьбой

24 июня 2026, 18:55

Ведущая Сябитова: перед свадьбой достаточно повстречаться год

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Известная телеведущая и глава брачного агентства Роза Сябитова рассказала, сколько времени, по ее мнению, парам стоит встречаться перед тем, как подать заявление в ЗАГС. Об этом стало известно 24 июня.





Идеальным сроком она считает один год, пишет Life.ru. Эксперт пояснила, что за 12 месяцев отношения проходят несколько этапов, которые она сравнила со сменами времен года: от знакомства и помолвки до самого бракосочетания. Этот период, по ее словам, позволяет партнерам узнать друг друга в различных жизненных ситуациях. Сябитова также высказалась о сожительстве.



