«Ничего путного»: Татьяна Буланова отказалась сотрудничать с Пригожиным, Крутым и Матвиенко

30 июля 2025, 11:09

Певица Татьяна Буланова отказалась работать с известными продюсерами

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова заявила, что всегда мечтала быть независимой артисткой, а любые попытки работы с продюсерами заканчивались для неё плохо.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова сообщила, что в самом начале своей карьеры она сотрудничала с Крутым и известными продюсерами. Но совместная работа не принесла ей желаемого результата. После этого певица решила, что будет рассчитывать только на себя.

«Лучшие проекты, которые у меня получились, были созданы моими усилиями и усилиями наших ребят, которые были со мной в коллективе», — призналась Татьяна.

«Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом», — сообщила она.