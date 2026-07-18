«Ничего себе!»: Максим Матвеев высказался о своей неожиданной популярности за рубежом

18 июля 2026, 22:19

Актер Матвеев признался, что с удивлением наблюдает за иностранными поклонницами

Максим Матвеев (Фото: Instagram* / @maxim_matveev_)

Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность в зарубежных социальных сетях. Об этом сообщает Super.





На VK Fest актёра спросили, как он относится к тому, что после выхода экранизации «Анны Карениной» иностранные зрительницы начали массово публиковать ролики с его участием и создавать фанатские видео, зачастую даже не понимая русского языка. По словам Матвеева, сам он узнал об этом совершенно случайно — из публикаций в интернете.





«Никак, я за ним наблюдаю просто со стороны. Я смотрю: ничего себе!» — с улыбкой признался актёр.