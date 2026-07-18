«Ничего себе!»: Максим Матвеев высказался о своей неожиданной популярности за рубежом
Актер Матвеев признался, что с удивлением наблюдает за иностранными поклонницами
Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность в зарубежных социальных сетях. Об этом сообщает Super.
На VK Fest актёра спросили, как он относится к тому, что после выхода экранизации «Анны Карениной» иностранные зрительницы начали массово публиковать ролики с его участием и создавать фанатские видео, зачастую даже не понимая русского языка. По словам Матвеева, сам он узнал об этом совершенно случайно — из публикаций в интернете.
«Никак, я за ним наблюдаю просто со стороны. Я смотрю: ничего себе!» — с улыбкой признался актёр.При этом Максим пошутил, что столь внезапная популярность пока не доставляет ему неудобств. По его словам, поклонницы ещё не начали дежурить у его дома, что, как он отметил, наверняка радует его супругу — актрису Елизавету Боярскую.
В последнее время в зарубежных соцсетях Матвеева всё чаще сравнивают с британским актёром Аароном Тейлором-Джонсоном, который также исполнил роль графа Вронского в экранизации «Анны Карениной» 2012 года. Многие пользователи признаются, что российский актёр произвёл на них более сильное впечатление, а посвящённые ему видео продолжают набирать миллионы просмотров.