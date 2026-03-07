«Всем за полтинник»: Певец Шура поддержал Сергея Жукова, которого высмеял Губин
Певец Шура одобрил реакцию Сергея Жукова на высказывания Андрея Губина
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) прокомментировал историю с перезаписью хита «Алёшка». Новую версию песни представил лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Как сообщает издание Super, Шура одобрил действия коллеги и его реакцию на критику. По мнению артиста, Сергей ответил оппонентам достойно.
«Жуков молодец, конечно, ответил — прям молодец. Да, это песня. Серёжке, наверное, тоже обидно, но он всё понимает. Мы все взрослые люди, нам всем уже за полтинник», — поделился мнением исполнитель.Отметим, что Сергей Жуков выпустил необычную версию песни после высказываний Андрея Губина, который ранее раскритиковал творчество группы «Руки Вверх!» и манеру исполнения солиста. В ответ музыкант записал трек «Алёшка» с нарочитыми дефектами дикции — шепелявостью и картавостью.