«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)
Журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь с родственниками Паши Техника после того, как его бывшая супруга дала ей эксклюзивное интервью в обмен на оплату похорон рэпера. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.
Оказывается, Ева Карицкая дала интервью Собчак только ради того, чтобы она оплатила место на кладбище ее бывшему супругу, но телеведущая пока так и не сделала этого.
На сегодняшний день, по словам Луки, организацией и оплатой похорон полностью занимается его отец, который был другом Техника. Пока своего места на кладбище у рэпера нет.
Тело Паши Техника уже привезли в Москву. Его похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.
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На сегодняшний день, по словам Луки, организацией и оплатой похорон полностью занимается его отец, который был другом Техника. Пока своего места на кладбище у рэпера нет.
«Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами», — рассказал Лука StarHit.
Тело Паши Техника уже привезли в Москву. Его похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.
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Элина Позднякова