Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь

«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь

Обещавшая оплатить похороны Техника Собчак не выходит на связь с его близкими
Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь с родственниками Паши Техника после того, как его бывшая супруга дала ей эксклюзивное интервью в обмен на оплату похорон рэпера. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.
Оказывается, Ева Карицкая дала интервью Собчак только ради того, чтобы она оплатила место на кладбище ее бывшему супругу, но телеведущая пока так и не сделала этого.

На сегодняшний день, по словам Луки, организацией и оплатой похорон полностью занимается его отец, который был другом Техника. Пока своего места на кладбище у рэпера нет.

«Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами», — рассказал Лука StarHit.

Тело Паши Техника уже привезли в Москву. Его похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.

Читайте также:

Знаменитый шоумен хочет поставить памятник умершему Паше Технику в Москве

Бывшая жена Паши Техника призналась Собчак, что он предвидел смерть от наркотиков

Ксения Собчак оплатила похороны Паши Техника
#смерть
#памятник
#техника
#кладбище
#похороны
#отец
#интервью
«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
09 апреля 2025, 19:07

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Telegram @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Альбина Джанабаева опубликовала в свой 46-й день рождения забавное видео с изображением мужа.
9 апреля Джанабаевой исполнилось 46 лет. Она сняла для подписчиков забавное видео с участием супруга Валерия Меладзе. Однако в ролике снялся не сам Меладзе, а было использовано его говорящее изображение.

«Девушка, а сколько вам лет? Двадцать и... сколько?» — игриво спросил «певец».

Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.

«Двадцать и двадцать... шесть», — призналась артистка.

Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.

Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.

Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.

Читайте также:

Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе

В Эстонии женщины устроили драку на концерте Валерия Меладзе

Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф
#штраф
#певец
#видео
#женщины
#развод
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию по производству батончиков
09 апреля 2025, 18:34

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.
По данным издания, в июле 2024 года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». Тогда компания совсем не приносила прибыли, а, наоборот, ушла в минус на 1,7 млн рублей, а также имела задолженность перед ФНС.

После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

Читайте также:

Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейчас живет Ляйсан Утяшева

Пользователи соцсетей оценили откроенный образ Ляйсан Утяшевой

«Высоцкая, Меган и я»: Ляйсан Утяшева посмеялась над кулинарным шоу Меган Маркл
#скандал
#травмы
#брак
#фнс
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последние годы жизни Армена Джигарханяна и скандал с Цымбалюк-Романовской. Как сейчас выглядит могила мэтра?
09 апреля 2025, 18:15

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Прошло больше четырех лет, как отечественный кинематограф потерял талантливого актера, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна. О последних годах жизни артиста вспоминаем в материале «Радио 1».

От жены к красавице Виталине и обратно


Армен Джигарханян женился на актрисе Татьяне Власовой в 1967 году. Пара познакомилась в Ереване, а после свадьбы перебралась в Москву. В трудные 90-е актриса уехала жить в Америку, Джигарханян работал в России и имел возможность видеться с женой только несколько месяцев в году. Последние 6 лет сорокалетних отношений супруги практически не общались. Неудивительно, что в 2015 году актер объявил о разводе.

Виталина Цымбалюк-Романовская была на виду у артиста с начала 2000-х. Девушка работала в театре мэтра концертмейстером, а позже — заведующей музыкальной частью. Когда у Джигарханяна в 2001 году случился инсульт, Виталина была рядом, ухаживала за актером, следила за питанием и буквально поставила звезду на ноги.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Совместное времяпрепровождение дало свои плоды, артист развелся и в феврале 2016 года женился на Цымбалюк-Романовской. Джигарханяну на тот момент исполнилось 80, а его молодой невесте — 36.

Счастье было недолгим. В конце 2017 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что артист укрывается от Виталины в медицинском учреждении. В беседе с журналистами он сообщил, что жена его обобрала, а также о конфликтах на работе.

Виталина, заняв должность генерального директора театра, начала ставить спектакли, которые вызывали резкое неприятие у её супруга. В итоге она запретила ему доступ в театр.

Брак с Виталиной закончился разводом и больничной койкой для актера. В это же время в жизни Армена Борисовича вновь появилась Татьяна Власова. Она вернулась из США, чтобы заботиться о своём бывшем муже.

Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская
Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Последние месяцы жизни


Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

В последние три года своей жизни Армен Борисович регулярно обращался за медицинской помощью. В конце своей жизни знаменитый актёр театра и кино столкнулся с серьёзными проблемами с памятью, которые были вызваны началом деменции. В программе «Эмпатия Манучи» Евгений Петросян поделился информацией о том, что в период, когда режиссёр был уже не в состоянии передвигаться, никто не оказывал ему медицинскую помощь и не заботился о нём.

«А вы знаете, как он умер? В каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить. И к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждался в точных уколах, которые ему никто не делал», — говорил Евгений Ваганович.

Жена опровергала обвинения в плохом уходе за Джигарханяном, говорила, что делала всё возможное для мужа. Как оказалось, этого было мало.

Последние месяцы жизни артист провел в больнице. 14 ноября 2020 года, в шесть утра, сердце 85-летнего Армена Борисовича остановилось.

Могила актера


Фото: скриншот репортажа ТК Москва 24

Армен Борисович нашёл своё последнее пристанище на Ваганьковском кладбище, как и хотел, — рядом с дорогой сердцу дочерью Еленой. Вначале на месте захоронения был установлен простой деревянный крест. Спустя год друзья и коллеги артиста решили установить памятник на могиле.

Постамент был выполнен заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэлем Согоян. Авторы изобразили фигуру Джигарханяна, присевшего на гранитном объёме, напоминающем театральные подмостки. Актёр запечатлен в образе Сократа, что связано с одной из его знаковых ролей в спектакле «Беседы с Сократом».

«Мы хотели показать его таким, каким его помнят зрители – мудрым, с глубоким взглядом», — объяснял один из создателей памятника.

Читайте также:

«Обнаженка в кино», звание секс-символа 90-х и долгое восстановление после инсульта: Елене Кондулайнен 67 лет

«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии

«Я всех прощаю»: Киркоров эмоционально высказался о коллегах, поливающих его грязью
#кино
#инсульт
#памятник
#актёр
#сердце
#кладбище
#режиссёр
#брак
#супруги
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему близкие Паши Техника не смогут получить наследство
Близкие Паши Техника не смогут получить наследство из-за долга в 20 тыс. руб.
09 апреля 2025, 17:47

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

Родственники умершего рэп-исполнителя Паши Техника не смогут получить наследство из-за долга в 20 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash. Как уточнил источник, задолженность связана со штрафом за пропаганду запрещенных веществ в песнях. Техника оштрафовали в прошлом году после его выступления во Владимире.
В одном из своих интервью рэпер говорил, что купил сыну четырехкомнатную квартиру в столице, а еще у него есть недвижимость в столичном районе Перово и Некрасовке. При этом Техник утверждал, что денег всегда не хватало.

«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — замечал Павел.

Паша Техник скончался в результате пневмонии и полиорганной недостаточности в одной из тайских больниц 4 апреля.

Читайте также:

В РПЦ назвали главную ошибку Паши Техника

«Чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов дал первое интервью после освобождения

Врач объяснил внезапную госпитализацию певицы Славы
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#паша техник
#наследство
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач объяснил внезапную госпитализацию певицы Славы
Врач Хорошев про госпитализацию певицы Славы: все болезни из-за истероидности
09 апреля 2025, 17:41

Певица Слава (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

44-летня певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с фанатами из клиники.
«Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А не х… Пришлось к врачу…» — написала в блоге исполнительница.
Точный диагноз Анастасия не раскрыла, однако подписчики заметили на снимке холтер. Похоже, артистка столкнулась с сердечными проблемами.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что артисты — особенные люди, которые наиболее склонны к кардиологическим заболеваниям из-за истероидности.

«У всех артистов есть большие проблемы. Это было доказано еще греческими учеными. Только раньше считалось, что истерия только у женщин, а потом оказалось, что она присуща всем артистам. Им ставится диагноз истерический невроз. И, скорее всего, он возникает из-за нарциссического расстройства личности или детских травм», — сказал он.

По его мнению, это напрямую влияет на нервную и сердечно-сосудистую, гормональную системы, что приводит к «разносу» организма и различным заболеваниям.

«Психосоматика — это реальное явление. То есть мы с помощью работы нашей нервной системы реализуемся в нескольких феноменах: психике и прямом воздействии на наши ткани. Психика у артистов расшатанная, она воздействует на нервную систему, и разрушает органы и ткани», — заключил врач.

Читайте также:

Невролог объяснил, почему днем может клонить в сон

Врач раскрыла неожиданную опасность популярного среди россиян овоща

Врач рассказала, как лечить микоплазменную пневмонию
#врач
#диагноз
#опасность
#люди
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате