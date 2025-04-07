Ксения Собчак оплатила похороны Паши Техника

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)
Бывшая жена Паши Техника сегодня сообщила в своём Telegram-канале, что дала интервью Ксении Собчак. Стало известно, что она получила за предоставленные сведения.
Ева Карицкая призналась, что дала интервью не за гонорар. Она намекнула, что журналистка заплатила за отдельное место на кладбище для Паши Техника в обмен на интервью.
Читайте также:
«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера
«Будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни»: что известно о прощании с Пашей Техником
«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти
«Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар», – уточнила экс-супруга скончавшегося рэпера в личном блоге.Карицкая отметила, что Собчак встретила её в аэропорту по прибытии в Москву из Таиланда, где 5 апреля не стало Паши Техника.
Читайте также:
«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера
«Будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни»: что известно о прощании с Пашей Техником
«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти
Анастасия Чинкова