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Ника Здорик назвала главную причину расставания со Стасом Пьехой

Актриса Ника Здорик рассказала о расставании со Стасом Пьехой
Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Актриса Ника Здорик рассказала подробности расставания со Стасом Пьехой. Пара после года отношений рассталась в 2023 году.
Как отметила Здорик, она не чувствовала со стороны певца наличия эмоций. Стас хотел более спокойных отношений.

«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек, и я открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: «Мне нужна спокойная», — рассказала Здорик в интервью Юлии Меньшовой.

Здорик считает, что Стас Пьеха не выдержал ее темперамента.

44-летний Стас ранее рассказал, что взял паузу в личной жизни. Певец хочет больше времени своей карьере. При этом певец неоднократно заявлял, что выступает против официального брака.

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#певец
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#интервью
#рф
Покинувшая Россию София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей
30 апреля 2025, 11:45

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)

Певица София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Артистка не могла избавиться от недвижимости около пяти лет. Ей помогло переоформление жилплощади на сына.

Новые владельцы получили трехкомнатную квартиру общей площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы. Окна выходят на зоопарк.

Стоит напомнить, что жилплощадь Софии Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Последние несколько лет она пустовала — певица перебралась в Италию, а от недвижимости избавлялась. Если возникали трудности с продажей, артистка переписывала квартиры на 54-летнего сына и проводила сделки.

Так она избавилась от жилплощади в Крыму. Однако Ротару все еще не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за три миллиарда рублей на полуострове.

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#продажа
#недвижимость
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«Его отменяли, но куда надо позвонили»: Собчак высказалась о возвращении Козловского на российскую сцену
Собчак заявила, что вернуться на сцену Козловскому помогли покровители
30 апреля 2025, 11:44

Данила Козловский (фото: Instagram** @danilakozlovsky)

Ксения Собчак высказалась о возвращении Данилы Козловского на сцену спустя три года. Журналистка рада за актёра, хоть и понимает, что ему явно помогли покровители.
Напомним, что 3 мая после длительного перерыва Козловский выступит с моноспектаклем Frank перед российскими зрителями. До этого он показывал постановку за границей и встречался с эмигрантами Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*.

«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но, куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», – заявила Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Журналистка назвала возвращение Козловского несправедливым по отношению к Ивану Урганту, который много лет не может вернуться на экраны. Собчак предположила, что у него просто оказались более слабые покровители.

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Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#ксения собчак
#актёр
#россия
#спектакль
#зрители
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Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль – актёра заметили в автобусе
Михаил Ефремов передвигается на общественном транспорте после смертельного ДТП
30 апреля 2025, 11:28

Михаил Ефремов (фото: Telegram @mihail_efremov)

Актёр Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ходе судебного заседания, посвящённого его выходу из колонии по УДО, артист заявил, что больше не сядет за руль после смертельного ДТП и полностью откажется от алкоголя.

Теперь Ефремов передвигается на общественном транспорте. Его заметили в одном из столичных автобусов.

Правда одно обещание артист всё же не сдержал. Он также обещал бросить курить после выхода на свободу, однако стало известно, что с пагубной привычкой он так и не распрощался. Ефремова заметили с сигаретой на автобусной остановке в Москве.

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#дтп
#михаил ефремов
#артист
#общественный транспорт
#тюрьма
#автобус
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«Это была моя давняя мечта»: композитор Александра Пахмутова осчастливила SHAMAN'а
Композитор Александра Пахмутова познакомилась с певцом SHAMAN
30 апреля 2025, 11:25

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Композитор Александра Пахмутова осчастливила артиста Ярослава Дронова (SHAMAN). Певец мечтал встретиться с автором многих хитов, и у него это получилось на юбилейном концерте детского хора Большого театра. Видео со встречи появилось в Teлеграм-канале Дронова.
Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что давно хотел познакомиться с Александрой Пахмутовой. Дронов отметил, что он в первый раз выступил в Большом театре, где исполнил композицию «Моя Россия». Перед выходом на сцену волгоградский композитор пригласила SHAMAN'а к себе в гримерку, чтобы пообщаться.

«Это была моя давняя мечта», — обратил внимание Ярослав и назвал Пахмутову живой легендой.

Певец приятно удивился, когда композитор подчеркнула, что останется послушать его выступление.

Александра Пахмутова и SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)


«Дай Бог вам успехов», — отметила она.

На прощание Пахмутова и Дронов обнялись.

Ранее gевец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.

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Против коуча Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

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#shaman
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#фото
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Против коуча Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело за неуплату налогов на полмиллиарда рублей
В отношении коуча Киркорова Тлиашиновой возбуждено уголовное дело
30 апреля 2025, 11:12

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В отношении коуча Филиппа Киркорова Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело за неуплату полмиллиарда рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в период с 2020 по 2022 год. В общей сложности Тлиашинова задолжала 431 миллион рублей. В настоящее время её долг составляет 460 863 348 рублей. Каждый день задолженность растёт на 200 тысяч рублей.

Теперь коучу артиста грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Она объявлена в розыск. Сейчас блогер проживает в Дубае.

Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу роскошный особняк в Солнечногорском районе Подмосковья за 450 миллионов рублей. Общая площадь четырёхэтажного дома составляет 1600 квадратных метров. Потенциальный покупатель уже найден, однако он пока не внёс всю сумму.

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