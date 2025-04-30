Ника Здорик назвала главную причину расставания со Стасом Пьехой

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Актриса Ника Здорик рассказала подробности расставания со Стасом Пьехой. Пара после года отношений рассталась в 2023 году.
Как отметила Здорик, она не чувствовала со стороны певца наличия эмоций. Стас хотел более спокойных отношений.
Здорик считает, что Стас Пьеха не выдержал ее темперамента.
44-летний Стас ранее рассказал, что взял паузу в личной жизни. Певец хочет больше времени своей карьере. При этом певец неоднократно заявлял, что выступает против официального брака.
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«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек, и я открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: «Мне нужна спокойная», — рассказала Здорик в интервью Юлии Меньшовой.
Здорик считает, что Стас Пьеха не выдержал ее темперамента.
44-летний Стас ранее рассказал, что взял паузу в личной жизни. Певец хочет больше времени своей карьере. При этом певец неоднократно заявлял, что выступает против официального брака.
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