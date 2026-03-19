«Никаких ссор»: актёр Любимов рассказал, как сохраняет гармонию с женой
Актёр Илья Любимов поделился секретом крепких отношений со своей супругой, актрисой Екатериной Вилковой. Об этом сообщает «Леди Mail».
По словам Любимова, важную роль играет совместное времяпрепровождение и умение решать все разногласия без ссор.
«У нас и раньше-то почти не было размолвок, а если они и случались, были короткими и быстро разрешались. Конфликтов же у нас не было никогда. Были искры темпераментов, столкновения интересов, которые мы всегда решали разговорами, никогда не поворачиваясь друг к другу спиной», — рассказал актёр.Особое значение, отметил Любимов, имеет правило супруги.
«Вечером лечь в кровать нужно, непременно примирившись. Нельзя уходить в сон, не обнявшись, не сказав друг другу, что мы любим», — подчеркнул он.По его словам, в последнее время ссор у пары практически нет, чему способствует взросление и увеличившиеся обязанности, но неизменное уважение друг к другу.